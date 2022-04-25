У ЕС нет согласия относительно полного эмбарго на российские энергоносители – Боррель/ Reuters, gettyimages

Страны-члены Европейского Союза сейчас не имеют согласия относительно введения полного эмбарго на российские энергоносители или повышения пошлин на импорт российской нефти и газа.

Это решение было бы важным для оказания давления на Путина и могло бы склонить его к переговорам. Об этом заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель немецкому изданию Die Welt.

"Остановка импорта нефти и газа или карательный тариф были бы важны, чтобы оказать давление на Путина и посадить его за стол переговоров. Но на данный момент у нас в ЕС нет единой позиции по этому вопросу", – отметил Боррель.

По его словам, эту тему собираются обсудить во время следующего саммита ЕС, который запланирован на конец мая этого года. Он добавил, что до тех пор не ожидает никакого решения по этому поводу.

Страны ЕС сейчас пытаются сократить свою зависимость от нефти и газа из России. По словам Борреля, он верит, что в конце концов это удастся сделать, и тогда РФ "болезненно почувствует, что доходы от нефтегазового бизнеса теряются".

Однако есть государства, которые не хотят отказываться от импорта российских энергоносителей. Среди них Германия и Австрия. Поскольку эти две страны большую часть природного газа получают именно из РФ, то выступают против прекращения поставок нефти и газа, пока им не удастся найти достаточные альтернативные источники поставок. Венгрия категорически заявила, что исключает запрет на импорт газа и нефти из России.

По мнению Борреля, более вероятным является нефтяное эмбарго. Ведь, отказавшись от импорта нефти из России, странам Евросоюза будет легче найти альтернативных поставщиков.

ЕС готовится объявить нефтяное эмбарго для РФ

Напомним, Евросоюз начал работу над новым пакетом санкций с нефтяным эмбарго РФ. О подготовке нового удара по России сообщили главы МИД Ирландии, Литвы и Нидерландов перед встречей министров ЕС в Люксембурге.

Ранее экономист, старший научный сотрудник Центра политики безопасности в Вашингтоне Андрей Илларионов заявил, что остановить войну России против Украины может "настоящее эмбарго на российские энергоносители со стороны западных стран.

Кроме этого, ранее глава ОП Андрей Ермак заявил, что эмбарго в отношении танкерной нефти из России может быть введено быстрее. Он отметил, что это позволит Украине стать ближе к цели экономически сокрушить Россию.

Читайте также: