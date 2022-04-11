Евросоюз начал работу над новым пакетом санкций с нефтяным эмбарго РФ

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Против России Европейский союз может ввести нефтяное эмбарго в связи с продолжающейся агрессией против Украины.

О подготовке нового удара по РФ сообщили главы МИД Ирландии, Литвы и Нидерландов в понедельник перед встречей министров ЕС в Люксембурге, передает Reuters.

Европейская комиссия уже активно включилась в разработку нового санкционного удара.

"Сейчас они работают над тем, чтобы нефть стала частью следующего пакета санкций", — сказал МИД Ирландии Саймон Ковени.

По его словам, ЕС тратит сотни миллионов евро на импорт нефти из России, способствует финансированию войны России в Украине.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Европейский Союз может остановить войну России против Украины, если введет запрет на покупку российских газа и нефти.

Такое решение приведет к тому, что у Москвы не будет денег на финансирование военной агрессии. Эмбарго вынуждены будут оплатить и европейцы, однако издержки не станут критическими.

Об этом заявил экономист, профессор экономики парижской Школы политических наук Сергей Гуриев.

"Нам нужно прекратить это финансирование… чем скорее это произойдет, тем лучше", — добавил он.

По словам глав МИД Нидерландов и Литвы, они открыты для поиска способов борьбы с российской нефтью, чтобы Россия прекратила обстрелы украинских городов.

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