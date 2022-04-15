Ермак рассказал о сроках экономического сокрушения России

Андрей Ермак / Офис президента

Эмбарго в отношении российской нефти, которая доставляется танкерами, может быть введено быстрее.

Как написал в Telegram глава Офиса президента Украины Андрей Ермак, это позволит Украине стать ближе к цели экономически сокрушить России.

"Американские СМИ уже раскрыли определенные детали, что один из вариантов - это эмбарго, которое разделит трубопроводную и танкерную нефть", - написал глава ОП.

По его словам, эмбарго в отношении танкерной нефти из России может быть введено быстрее. Затем под запрет попадут и поставки по трубопроводам.

"Мы сейчас становимся все ближе к цели экономически сокрушить Россию, и забрать у Кремля ресурсы для продолжения войны", - подчеркнул Ермак.

Он добавил, что Украина в этом направлении работает с украинскими и международными экспертами, а также с западными партнерами.

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Напомним, ранее сообщалось о том, что Европейский Союз может остановить войну России против Украины, если введет запрет на покупку российских газа и нефти.

Такое решение приведет к тому, что у Москвы не будет денег на финансирование военной агрессии. Эмбарго вынуждены будут оплатить и европейцы, однако издержки не станут критическими. Об этом заявил экономист, профессор экономики парижской Школы политических наук Сергей Гуриев.

По словам глав МИД Нидерландов и Литвы, они открыты для поиска способов борьбы с российской нефтью, чтобы Россия прекратила обстрелы украинских городов.

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