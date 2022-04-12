"Мир не осознает, что идет война": Зеленский раскритиковал ЕС за отсутствия нефтяного эмбарго

Зеленский раскритиковал ЕС за отсутствия нефтяного эмбарго/ Офис президента

Глава Украинского государства Владимир Зеленский раскритиковал Европейский Союз за то, что нефтяное эмбарго отсутствует до сих пор несмотря на то, что широкомасштабная война России против Украины продолжается уже 48-й день.

Зеленский отметил, что обсуждение нефтяного эмбарго началось лишь в шестом пакете санкций. По его словам, этот факт свидетельствует о том, что ЕС совсем не понимает, к какой войне готовилась Россия. Об этом украинский президент сказал во время обращения к парламенту Литвы.

"Если только для шестого пакета санкций начали всерьез обсуждать нефть, значит мир не осознает, к какой войне готовилась Россия. Если до сих пор нет четкой определенности в отношении российского газа, значит не может быть и уверенности, что в Европе есть общая воля, чтобы прекратить российские военные преступления, чтобы принудить Россию к миру", – подчеркнул он.

Зеленский обратил внимание, что ряд крупных европейских компаний и европейских банков не считают нужным выйти с российского рынка даже в разгар боевых действий в Украине. По словам президента нашей страны, другие компании и банки могут воспринять такую ситуацию как сигнал, что можно не делать резких движений, а просто "переждать", после чего спокойно вернуться к работе.

ЕС готовится объявить нефтяное эмбарго для РФ

Недавно стало известно, что Евросоюз начал работу над новым пакетом санкций с нефтяным эмбарго РФ. О подготовке нового удара по России сообщили главы МИД Ирландии, Литвы и Нидерландов в понедельник перед встречей министров ЕС в Люксембурге.

Ранее экономист, старший научный сотрудник Центра политики безопасности в Вашингтоне Андрей Илларионов заявил, что остановить войну России против Украины может "настоящее эмбарго на российские энергоносители со стороны западных стран.

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