УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Деньги

В Украине резко подешевеют евробляхи: Рада сняла налоги и акцизы

31 марта 2022, 21:30

Документом полностью освобожден от налогообложения ввоз транспортных средств гражданами.

Евробляха
/ УНИАН

Верховная Рада приняла закон, который предусматривает дополнительные налоговые льготы для бизнеса и упрощение таможенных процедур во время военного и чрезвычайного положения.

Это предусматривает одобренный нардепами законопроект "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законодательные акты Украины относительно совершенствования законодательства на период военного положения" №7190.

В частности, документом полностью освобожден от налогообложения ввоз транспортных средств гражданами.

Кроме того, освобожден от акцизного налога и НДС ввоз транспортных средств субъектами упрощенной системы.

Документ предусматривает отмену на военное время таможенных сборов, налога на добавленную стоимость и акциза при ввозе транспортных средств из-за рубежа. После подписания документа президентом растаможка иномарок в Украине будет равна нулю.

Перечень транспортных средств, которые подпадают под действие новой нормы:

  • легковые и грузовые автомобили;
  • мотоциклы;
  • кузовы автомобилей;
  • прицепы и полуприцепы;
  • транспорт, предназначенный для перевозки 10 и более пассажиров.

Глава комитета Верховной Рады по вопросам налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев отметил, что "по мнению правительства, это (законопроект) позволит тем людям, которые утратили автомобили во время боевых действий, ввезти на замену другие транспортные средства".

Как отмечает эксперт Станислав Бучацкий, ранее в ходе растаможки Volkswagen Golf, стоимость которого составляет 2 – 3 тысячи евро, нужно было заплатить 2 – 4 тысячи евро налогового сбора. Теперь же эта цифра будет равна нулю.

Так, за ввезенный в Украину VW Golf 2008 года выпуска (дизель, объем двигателя – 1,9 литра) стоимостью 3 тыс. евро до этого приходилось уплатить 3184 евро налогов и сборов.

При этом о других платежах забывать не стоит, но их размер несопоставимо меньший, чем налоговый сбор за растаможку.

Напомним, Верховная Рада одобрила во втором чтении законопроект №4644-д, которым внесла изменения в Таможенный кодекс. Закон снижает штраф за незаконное пребывание авто в Украине со 170 тысяч гривен до 8,5 тысячи гривен. После уплаты штрафа можно или вывезти авто за границу, или растаможить его в Украине

Добавим, правительство анонсировало растаможку авто в Украине с помощью Дии.

Читайте еще:

viber
евробляхи
Реклама
Популярное
"Мы вас спасаем от вашей хунты": Камалия рассказала, чего наслушалась от Киркорова, Лорак и своей тети"Мы вас спасаем от вашей хунты": Камалия рассказала, чего наслушалась от Киркорова, Лорак и своей тети Привлечете удачу и невероятное богатство: приметы на апрель, которые принесут небывалый успехПривлечете удачу и невероятное богатство: приметы на апрель, которые принесут небывалый успех Приметы на 31 марта: что нельзя делать и как не попасть в бедуПриметы на 31 марта: что нельзя делать и как не попасть в беду Война в Украине: астролог составила гороскоп для КиеваВойна в Украине: астролог составила гороскоп для Киева Перелом уже близок: украинский генерал назвал вероятную дату окончания войныПерелом уже близок: украинский генерал назвал вероятную дату окончания войны

Последние новости

21:40

Встреча с Путиным и гарантии безопасности: Зеленский срочно созвонился с Эрдоганом

21:39

В Харькове разоблачили ботоферму РФ: предлагала военным сдаться

21:30

В Украине резко подешевеют евробляхи: Рада сняла налоги и акцизыВидео

21:18

Фанаты отвернулись от Софии Стужук за умалчивание войны - Дурнев уверен, что это ее конецВидео

21:10

"Стадо баранов": Панин рассказал, почему россияне поддерживают кровавый режим ПутинаВидео

Реклама
20:59

В Пентагоне назвали четыре направления новых авиаударов РФ

20:44

Британия и союзники направят Украине средства ПВО и артиллерию

20:44

Встреча Зеленского с Путиным и бои на Донбассе: Арестович о коварных планах КремляВидео

20:41

Арестович рассказал, что для Путина будет победой над Украиной

20:30

Отход подразделений РФ: в ВСУ обещают хорошие новости на киевском направленииВидео

20:18

Мошенники устроили "бизнес на крови": переселенцам вместо жилья давали "приют" на кладбищеВидео

20:10

Приметы на 2 апреля: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

20:09

"Оставили кучу мин": на Черниговщине ВСУ освободили два населенных пункта

20:09

Украинские АЭС переводят в Парижский центр - Энергоатом

19:54

Елена Зеленская впервые рассказала, как живет семья во время войны и угрозах президентуВидео

19:37

Планы Путина: почему Европе не избежать войны с Россиеймнение

19:35

Россия ввела санкции против высшего руководства ЕС

19:34

Апрель принесет в Украину резкое похолодание

19:31

На Черниговщине оккупанты сидят "на головах" у людей и зверски грабят дома

18:56

Бренды PEUGEOT, CITROEN и OPEL продолжают предоставлять бесплатное сервисное обслуживание для автомобилей государственных и коммунальных учреждений новости компании

Реклама
18:54

ФИФА оскандалилось из-за отстранении России от международных турниров

18:53

Путин осознает близкий провал в войне и ищет "новую идеологию для РФ" – росСМИВидео

18:42

Студенты из ОРДЛО рассказали о принудительной мобилизации

18:35

Самая богатая украинская певица рассказала о судьбе своего роскошного особняка в Киеве за 5 млнВидео

18:33

На кого Дорофеева променяла Дантеса - СМИ назвали имя разлучникаВидео

18:10

Эрдоган сделал заявление о гарантиях Турции по безопасности для Украины и санкциях против России

18:04

Газ за рубли: как Россия снова пытается облопошить Западмнение

17:50

Российский контрактник в телефонном разговоре заявил, что командование удерживает его в УкраинеВидео

17:45

Российский оккупант обворовывал дома украинцев и вывозил золото с валютой: что о нем известноВидео

17:45

Привлечете удачу и невероятное богатство: приметы на апрель, которые принесут небывалый успехВидео

17:43

Арестович объяснил, почему Украине важны переговоры с РФ о миреВидео

17:22

Путин собрался торговать газом в рублях, но Европа решительно отвергла ультиматум Кремля

16:54

Техника РФ выходит из Чернобыльской зоны: в Беларуси заметили движение большой колонны – картаВидео

16:52

"Насилуют детей и едят собак": оккупант признался, как втроем изнасиловали ребенка в УкраинеВидео

16:49

Пограничники показали самые курьезные попытки мужчин уехать из Украины: от фальшивой беременности до залегания под памперсами

16:37

Три направления, по которым будет наступать Россия: почему рано радоваться отводу войск РФмнение

16:25

"Хотя бы пишите на украинском": россияне начали угрожать и шантажировать ПотапаВидео

16:22

Цель России – захват Украины: оккупанты будут наступать на Донбасс, Киев и другие города – НАТО

16:12

Благовещение 2022: все суеверия дня – от денежных до примет для зачатия

16:01

Опять женатый: рассекречен еще один любовник Алины Кабаевой

Реклама
15:31

Хакеры из России атаковали объекты НАТО – Google

15:17

Крым с Донбассом, русский язык и демилитаризация: в Турции рассказали детали встречи Украины и РФ

15:15

Стивен Кинг предсказал жалкий исход путинской войны и пригрозил российскому диктатору

15:14

Гороскоп на апрель 2022 для всех знаков зодиака: Стрельцам – риск травм, Козерогам – деньги

15:13

Путин заявил, что еще не время прекращать войну в Украине – премьер ИталииВидео

14:52

"Показали тело гражданской": снайпер ВСУ ответила пропагандистам РФ, которые ее "заживо похоронили"

14:35

"Глаза и улыбка, которые украли все женские сердца": кто новый "краш" украинок

14:26

Перебрасывают войска с Беларуси в Россию: оккупанты готовятся наступать на восток Украины – Генштаб

14:19

Кремль ищет способ сделать вид, что никакой войны в Украине не быломнение

14:17

Чем заменить стиральный порошок: 4 средства, которые есть в каждом доме

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять