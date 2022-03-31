В Украине резко подешевеют евробляхи: Рада сняла налоги и акцизы

/ УНИАН

Верховная Рада приняла закон, который предусматривает дополнительные налоговые льготы для бизнеса и упрощение таможенных процедур во время военного и чрезвычайного положения.

Это предусматривает одобренный нардепами законопроект "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законодательные акты Украины относительно совершенствования законодательства на период военного положения" №7190.

В частности, документом полностью освобожден от налогообложения ввоз транспортных средств гражданами.

Кроме того, освобожден от акцизного налога и НДС ввоз транспортных средств субъектами упрощенной системы.

Документ предусматривает отмену на военное время таможенных сборов, налога на добавленную стоимость и акциза при ввозе транспортных средств из-за рубежа. После подписания документа президентом растаможка иномарок в Украине будет равна нулю.

Перечень транспортных средств, которые подпадают под действие новой нормы:

легковые и грузовые автомобили;

мотоциклы;

кузовы автомобилей;

прицепы и полуприцепы;

транспорт, предназначенный для перевозки 10 и более пассажиров.

Глава комитета Верховной Рады по вопросам налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев отметил, что "по мнению правительства, это (законопроект) позволит тем людям, которые утратили автомобили во время боевых действий, ввезти на замену другие транспортные средства".

Как отмечает эксперт Станислав Бучацкий, ранее в ходе растаможки Volkswagen Golf, стоимость которого составляет 2 – 3 тысячи евро, нужно было заплатить 2 – 4 тысячи евро налогового сбора. Теперь же эта цифра будет равна нулю.

Так, за ввезенный в Украину VW Golf 2008 года выпуска (дизель, объем двигателя – 1,9 литра) стоимостью 3 тыс. евро до этого приходилось уплатить 3184 евро налогов и сборов.

При этом о других платежах забывать не стоит, но их размер несопоставимо меньший, чем налоговый сбор за растаможку.

Напомним, Верховная Рада одобрила во втором чтении законопроект №4644-д, которым внесла изменения в Таможенный кодекс. Закон снижает штраф за незаконное пребывание авто в Украине со 170 тысяч гривен до 8,5 тысячи гривен. После уплаты штрафа можно или вывезти авто за границу, или растаможить его в Украине

Добавим, правительство анонсировало растаможку авто в Украине с помощью Дии.

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