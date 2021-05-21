Растамаживать авто в Украине собираются через Дию

Министерству финансов и Минцифры уже поручено проработать и подготовить окончательные предложения к проекту.
Растаможка авто в Украине будет осуществляться в том числе с помощью Дии.
Соответствующий проект рассмотрели сегодня участники совещания у премьер-министра Дениса Шмыгаля. Среди участников – представители Минцифры, Минфина и Офиса простых решений и результатов.
Глава Кабмина поддержал идею и уже похвастался ею в своем Telegram. Министерству финансов и Минцифры уже поручено проработать и подготовить окончательные предложения к проекту.
"Устранение бюрократических преград, минимизация человеческого фактора и искоренение коррупции станет толчком к реформе таможни", – считает Шмыгаль.
Растаможка авто в Украине 2021: новости
- 15 апреля Рада приняла закон, который существенно облегчает жизнь "евробляхерам". Исключается необходимость физлица дважды платить в государственный бюджет штраф за нерастаможенную машину.
- С 15 января в Украине полицейские получили доступ к таможенной базе данных, в которой можно отследить дату и данные гражданина, который ввез на территорию Украины авто на иностранной регистрации.
- В этот же день в Харькове начали фиксировать случаи остановки авто на иностранных номерах с последующим выписыванием протоколов. Автолюбители на "евробляхах" получили штрафы в размере 8,5 тысячи гривен за административное нарушение. Полицейские обосновывали штрафы открытием таможенной базы.
Автор: Диана Беловодская