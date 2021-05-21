Растамаживать авто в Украине собираются через Дию / УНИАН

Растаможка авто в Украине будет осуществляться в том числе с помощью Дии.

Соответствующий проект рассмотрели сегодня участники совещания у премьер-министра Дениса Шмыгаля. Среди участников – представители Минцифры, Минфина и Офиса простых решений и результатов.

Глава Кабмина поддержал идею и уже похвастался ею в своем Telegram. Министерству финансов и Минцифры уже поручено проработать и подготовить окончательные предложения к проекту.

"Устранение бюрократических преград, минимизация человеческого фактора и искоренение коррупции станет толчком к реформе таможни", – считает Шмыгаль.

Растаможка авто в Украине 2021: новости