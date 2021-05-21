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Растамаживать авто в Украине собираются через Дию

21 мая 2021, 21:58
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Министерству финансов и Минцифры уже поручено проработать и подготовить окончательные предложения к проекту.

Растамаживать авто в Украине собираются через Дию
Растамаживать авто в Украине собираются через Дию / УНИАН

Растаможка авто в Украине будет осуществляться в том числе с помощью Дии.

Соответствующий проект рассмотрели сегодня участники совещания у премьер-министра Дениса Шмыгаля. Среди участников – представители Минцифры, Минфина и Офиса простых решений и результатов.

Глава Кабмина поддержал идею и уже похвастался ею в своем Telegram. Министерству финансов и Минцифры уже поручено проработать и подготовить окончательные предложения к проекту.

"Устранение бюрократических преград, минимизация человеческого фактора и искоренение коррупции станет толчком к реформе таможни", – считает Шмыгаль.

Растаможка авто в Украине 2021: новости

  • 15 апреля Рада приняла закон, который существенно облегчает жизнь "евробляхерам". Исключается необходимость физлица дважды платить в государственный бюджет штраф за нерастаможенную машину.
  • С 15 января в Украине полицейские получили доступ к таможенной базе данных, в которой можно отследить дату и данные гражданина, который ввез на территорию Украины авто на иностранной регистрации.
  • В этот же день в Харькове начали фиксировать случаи остановки авто на иностранных номерах с последующим выписыванием протоколов. Автолюбители на "евробляхах" получили штрафы в размере 8,5 тысячи гривен за административное нарушение. Полицейские обосновывали штрафы открытием таможенной базы.

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