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Рада приняла закон, который существенно облегчает жизнь "евробляхерам"

15 апреля 2021, 21:06
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Исключается необходимость физлица дважды платить в государственный бюджет штраф за нерастаможенную машину.

Евробляхи
Рада снизила штрафы при растаможке евроблях / УНИАН

Верховная рада существенно снизила штрафы за нерастаможенные "евробляхи". Народные депутаты одобрили во втором чтении законопроект №4644-д.

"За" проголосовали 237 депутатов Рады.

Документ вносит изменения в Таможенный кодекс. Закон снижает штраф за незаконное пребывание авто в Украине со 170 тысяч гривен до 8,5 тысячи гривен. После уплаты штрафа можно или вывезти авто за границу, или растаможить его в Украине.

Ко второму чтению из закона убрали норму о разработке и утверждении Кабинетом министров временного порядка выполнения таможенных формальностей при таможенном оформлении авто на еврономерах, ведь оно будет происходить в соответствии с Таможенным кодексом.

Предусмотрено, что транспортные средства должны быть личного пользования, которые были в использовании и с года выпуска которых прошло более 5 лет, и которые классифицируются по товарным позициям 8703, 8704 (общей массой до 3,5 тонн) согласно УКТ ВЭД. Речь об авто, которые по состоянию на 31 декабря 2020 года находились в таможенных режимах временного ввоза или транзита.

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Исключается необходимость физлица дважды платить в государственный бюджет штраф за нерастаможенную машину в случае, когда такая уплата уже состоялась при вывозе этого транспортного средства с территории Украины (например, с целью снятия его с учета в иностранной стране).

До 270 дней увеличивается срок действия упрощения растаможки автомобилей для участников боевых действий. Но при условии документального подтверждения их пребывания более 90 дней со дня вступления в силу закона непосредственно на территории проведения операции Объединенных сил.

Кроме того, льготное таможенное оформление, которое устанавливается этим законопроектом, не распространяется на:

  • транспортные средства, специально предназначенные для передвижения по снегу,
  • специальные автомобили для перевозки спортсменов на площадки для игры в гольф и аналогичные транспортные средства,
  • моторные транспортные средства, оборудованные для временного проживания людей.

Штрафы для "евробляхеров" - о чем ранее писал Главред:

  • С 15 января в Украине полицейские получили доступ к таможенной базе данных, в которой можно отследить дату и данные гражданина, который ввез на территорию Украины авто на иностранной регистрации.
  • В этот же день в Харькове начали фиксировать случаи остановки авто на иностранных номерах с последующим выписыванием протоколов.
  • Автолюбители на "евробляхах" получили штрафы в размере 8,5 тысячи гривен за административное нарушение. Полицейские обосновывали штрафы открытием таможенной базы.

Верховная Рада штраф растаможка евробляхи
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