Россия объявила дефолт по внешнему долгу – CNN

Россия пыталась заплатить в рублях за две номинированные в долларах облигации со сроком погашения 4 апреля.
Россия объявила дефолт по своему внешнему долгу. Об этом сообщает CNN со ссылкой на международное рейтинговое агентство Standard & Poor's.
Сообщается, что РФ не смогла осуществить выплаты в долларах держателям облигаций.
Россия пыталась заплатить в рублях за две номинированные в долларах облигации со сроком погашения 4 апреля.
Как пишет агентство S&P, это равносильно "выборочному дефолту", поскольку инвесторы вряд ли смогут конвертировать рубли в "доллары, эквивалентные первоначально причитающимся суммам".
Когда объявляется выборочный дефолт
Согласно S&P, выборочный дефолт объявляется, когда не выполнено конкретное обязательство, но не по всему своему долгу.
У Москвы есть 30-дневный льготный период с 4 апреля для выплаты средств и процентов, но S&P не ожидает, что РФ выполнит свои обязательства и конвертирует рубли в доллары, учитывая западные санкции, которые подрывают ее "готовность и технические возможности соблюдать условия".
Полный валютный дефолт станет первым в России более чем за столетие.
При этом сотрудники администрации Джо Байдена подтверждают российский дефолт.
Как ранее писало авторитетное западное деловое агентство Bloomberg, фактически неизбежен первый внешний дефолт России ‒ с 1917 года, со времен Октябрьского переворота, из-за введенных против страны жестких санкций за нападение на Украину.
Фактически неизбежен первый внешний дефолт России ‒ с 1917 года, со времен Октябрьского переворота, из-за введенных против страны жестких санкций за нападение на Украину.
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