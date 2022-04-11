Россия объявила дефолт по внешнему долгу – CNN

Санкции против России / gettyimages

Россия объявила дефолт по своему внешнему долгу. Об этом сообщает CNN со ссылкой на международное рейтинговое агентство Standard & Poor's.

Сообщается, что РФ не смогла осуществить выплаты в долларах держателям облигаций.

Россия пыталась заплатить в рублях за две номинированные в долларах облигации со сроком погашения 4 апреля.

Как пишет агентство S&P, это равносильно "выборочному дефолту", поскольку инвесторы вряд ли смогут конвертировать рубли в "доллары, эквивалентные первоначально причитающимся суммам".

Когда объявляется выборочный дефолт

Согласно S&P, выборочный дефолт объявляется, когда не выполнено конкретное обязательство, но не по всему своему долгу.

У Москвы есть 30-дневный льготный период с 4 апреля для выплаты средств и процентов, но S&P не ожидает, что РФ выполнит свои обязательства и конвертирует рубли в доллары, учитывая западные санкции, которые подрывают ее "готовность и технические возможности соблюдать условия".

Полный валютный дефолт станет первым в России более чем за столетие.

При этом сотрудники администрации Джо Байдена подтверждают российский дефолт.

Как ранее писало авторитетное западное деловое агентство Bloomberg, фактически неизбежен первый внешний дефолт России ‒ с 1917 года, со времен Октябрьского переворота, из-за введенных против страны жестких санкций за нападение на Украину.

Фактически неизбежен первый внешний дефолт России ‒ с 1917 года, со времен Октябрьского переворота, из-за введенных против страны жестких санкций за нападение на Украину.

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