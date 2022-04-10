Россию ждет дефолт в этом году с вероятностью 90% - Bloomberg

Первый за столетие внешний дефолт России неизбежен - Bloomberg / ua.depositphotos.com

Фактически неизбежен первый внешний дефолт России ‒ с 1917 года, со времен Октябрьского переворота, из-за введенных против страны жестких санкций за нападение на Украину. Такого мнения придерживается авторитетное западное деловое агентство Bloomberg.

Дефолт РФ грозит на фоне того, что Казначейство США приостановило выплаты долларовых долгов со счетов России в американских банках. Когда попытка платежа в твердой валюте была заблокирована, Россия нарушила условия по двум выпускам облигаций. И заплатила западными инвесторам рублями вместо ранее оговоренных долларов.

"Это подтолкнуло часы обратного отсчета на шаг ближе к дефолту. Риски дефолта в РФ появились после вторжения России в Украину в феврале и санкций против агрессора — российских банков, компаний и олигархов", — считают в Bloomberg.

Последний пропуск выплат Россией по внешнему долгу был после Октябрьского переворота в 1917 году.

"Если России не удастся организовать выплаты владельцам облигаций в течение льготного периода, и на счета не поступят доллары, то это дефолт", — заявил главный инвестиционный директор берлинской компании Capitulum Asset Management Лутц Рогмайер.

"Путин своими действиями в Украине пересек рубикон. Россия будет в состоянии дефолта в течение, возможно, десятилетия. Это означает отсутствие доступа к международным рынкам капитала, очень высокие затраты на заимствования даже у китайцев, отсутствие инвестиций, отсутствие роста, низкий уровень жизни. Это ужасная перспектива для России и россиян", — согласился с коллегой и компании Bluebay Asset Management стратег-аналитик Тим Эш.

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Напомним, ранее представитель Белого дома Дженнифер Псаки сказала, что американские санкции, которые вводит администрация США против России из-за военной агрессии против Украины, направлены на то, чтобы заставить Москву выбирать между дефолтом и истощением ее долларовых резервов,

"Цель - заставить их сделать выбор. Ресурсы России не безграничны, особенно сейчас, учитывая сокрушительные санкции, которые мы вводим. Они будут вынуждены выбирать между опустошением оставшихся ценных долларовых резервов, использованием новой выручки и - дефолтом", - говорит она.

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