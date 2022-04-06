Истощение или дефолт: в США назвали цель удушения РФ новыми санкциями

Ресурсы России не безграничны, особенно сейчас, учитывая сокрушительные санкции, подчеркнула Дженнифер Псаки.
Американские санкции, которые вводит администрация США против России из-за военной агрессии против Украины, направлены на то, чтобы заставить Москву выбирать между дефолтом и истощением ее долларовых резервов, заявила во вторник представитель Белого дома Дженнифер Псаки.
"Цель - заставить их сделать выбор. Ресурсы России не безграничны, особенно сейчас, учитывая сокрушительные санкции, которые мы вводим. Они будут вынуждены выбирать между опустошением оставшихся ценных долларовых резервов, использованием новой выручки и - дефолтом", - сказала она.
Псаки добавила, что цель администрации США заключается в том, чтобы "истощить ресурсы, которые есть у России, чтобы продолжать войну против Украины", а также в том, чтобы "создать проблемы для российской финансовой системы".
Она подтвердила, что США собираются объявить о санкциях, которые подразумевают "запрет на новые инвестиции в России, новые меры против финансовых институтов, госкомпаний, госчиновников и членов их семей". Ранее американские СМИ сообщали со ссылкой на источники, что подобные санкции Вашингтон планирует объявить в среду.
Напомним, США готовят новые санкции против Российской Федерации и Беларуси. На этот же раз ограничения коснутся 120 компаний, сказал директор по коммуникациям Белого дома Кейт Бедингфилд.
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