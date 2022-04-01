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США введут санкции против 120 компаний России и Беларуси

1 апреля 2022, 22:55

Санкции будут направлены на то, чтобы отсечь компании от высоких технологий.

сша
США готовят новые санкции против РФ и Беларуси / regnum.ru

США готовят новые санкции против Российской Федерации и Беларуси. В этот же раз ограничения коснутся 120 компаний, сказал директор по коммуникациям Белого дома Кейт Бедингфилд.

Санкции будут направлены на то, чтобы отсечь компании от высоких технологий.

"В ближайшие дни министерство торговли предпримет дальнейшие действия по ухудшению позиций российского оборонного, аэрокосмического и морского секторов, добавив в санкционный список еще 120 организаций из России и Беларуси", - заявила Бедингфилдов.

Также она добавила, что количество компаний добавленных в список санкций превысит 200.

По словам директора по коммуникациям Белого дома, юридические лица не смогут получать высокие технологии США без лицензии, в которой в большинстве, если же и не всегда, им будет отказано.

"Мы не позволим им приобретать западные технологии и обходить наши жесткие санкции. Мы расширяем свои полномочия по введению санкций в отношении дополнительных секторов российской экономики, важных для Путина, включая аэрокосмическую, морскую и электронную отрасли", - добавила Бедингфилд.

Санкции против России

29 марта стало известно, что США и союзники планируют ввести новые санкции против секторов российской экономики, которые играют решающее значение в поддержании ее вторжения в Украину. Целью являются цепи поставок.

Как заявил профильный заместитель министра финансов США Уолли Адейемо в ходе выступления в Лондоне, расширение санкций должно было направлено на подрыв "способности Кремля управлять своей военной машиной".

Тем временем президент Владимир Зеленский подчеркнул, что переговоры Украины с Россией о прекращении огня не окажут влияние на снятие международных санкций, введенных против страны-агрессора.

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