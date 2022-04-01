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Грузия присоединяется ко всем введенным против РФ международным санкциям

1 апреля 2022, 05:04

Грузия сменила курс. На второй день вторжения РФ в Украину премьер-министр страны говорил, что Грузия не присоединится к финансовым и экономическим санкциям.

Саломе Зурабишвили
Саломе Зурабишвили / Фото Reuters

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что страна присоединяется ко всем международным санкциям, введенным против Российской Федерации из-за ее полномасштабного вторжения в Украину.

Грузинская сторона также поддерживает все международные резолюции, которые касаются поддержки украинского государства. Об этом Зурабишвили рассказала в эфире канала CNN.

"Мы участвуем во всех международных финансовых санкциях против РФ, и это действительно уже что-то значит для нашего финансового сектора", - сказала глава государства.

Отметим, 25 февраля (на второй день вторжения России в Украину) премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что его страна не присоединится к финансовым и экономическим санкциям, которые страны Запада массово вводят против России за ее военную агрессию против Украины.

Как сообщал Главред, Россия передислоцирует часть своих сил из оккупированных районов Грузии для усиления наступления на Украину. До 2000 российских боевиков были реорганизованы в три батальонные тактические группы.

Санкции против России

29 марта стало известно, что США и союзники планируют ввести новые санкции против секторов российской экономики, которые играют решающее значение в поддержании ее вторжения в Украину. Целью являются цепи поставок.

Как заявил профильный заместитель министра финансов США Уолли Адейемо в ходе выступления в Лондоне, расширение санкций должно было направлено на подрыв "способности Кремля управлять своей военной машиной".

Тем временем президент Владимир Зеленский подчеркнул, что переговоры Украины с Россией о прекращении огня не окажут влияние на снятие международных санкций, введенных против страны-агрессора.

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