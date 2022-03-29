Переговоры с Россией: Зеленский высказался о возможности снятия санкций

Зеленский заявил, что санкции против РФ снимать не будут / скриншот

Президент Владимир Зеленский подчеркивает, что переговоры Украины с Россией о прекращении огня не окажут влияние на снятие международных санкций, введенных против страны-агрессора.

"И пусть некоторые страны даже не рассчитывают на то, что переговоры окажут влияние на снятие санкций", - отметил президент в своем новом обращении.

Зеленский заявил, что вопрос о санкциях "даже не может подниматься", пока не завершится война России против Украины, и "пока мы не вернем свое и пока мы не восстановим справедливость".

"Санкции должны усиливаться еженедельно и они должны быть качественными для реального наступления мира", - сказал он.

Напомним, член российской делегации на переговорах с Украиной, помощник главы РФ Владимира Путина Владимир Мединский заявил, что прекращения огня со стороны агрессора не будет.

Читайте также: