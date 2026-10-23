Европа ищет переговорщиков с Путиным: The Telegraph назвал потенциальных кандидатов

Из-за разногласий между европейскими столицами эту роль могут поручить не одному человеку, а группе лидеров.

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Европейские лидеры ищут кандидатов для переговоров с Путиным / Коллаж: Головред, фото: t.me/news_kremlin, УНИАН, ua.depositphotos.com

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Европа ищет переговорщика для диалога с Путиным

Среди кандидатов - Мелони, Стубб, Павел, Фредериксен и Стьоре

Скорее всего, эту роль поручат группе лидеров

Европейские лидеры уже обратились к нескольким политикам с предложением выступить в качестве переговорщиков с Владимиром Путиным по вопросу прекращения войны в Украине. По данным дипломатических источников, среди возможных кандидатур - премьер-министр Италии Джорджа Мелони, президент Финляндии Александр Стубб, президент Чехии Петр Павел, а также главы правительств Дании и Норвегии Метте Фредериксен и Йонас Гар Стьоре, сообщает The Telegraph.

Европа стремится влиять на диалог между Киевом и Москвой, поскольку посредничество США продолжается уже более года и до сих пор не дало результата. Собеседник британского издания назвал два условия, без которых этот план не сработает.

"Европа осознала: во-первых, нужен консенсус относительно того, что нам необходимо вести переговоры с россиянами. Во-вторых, должен быть достигнут консенсус относительно того, какой именно будет наша позиция", - отметил дипломатический собеседник The Telegraph.

Предыдущие попытки найти одну фигуру, которую поддержали бы все столицы континента, провалились. Самостоятельные шаги немецкого политика Йоханна Вадефуля (Johann Wadephul) критики, знакомые с его замыслом, считают поспешными и непросчитанными. Председатель Европейского совета Антониу Кошта на встрече лидеров ЕС в Брюсселе отказался взять на себя эту миссию.

Поэтому в европейских столицах всё больше склоняются к коллективному формату.

"По словам источника, знакомого с ходом обсуждений, наиболее вероятным вариантом является назначение группы переговорщиков - это позволит избежать соперничества между странами за эту роль, а также риска того, что отдельные кандидатуры могут быть заблокированы", - пишет The Telegraph.

Почему в списке Стубб и Павел

Одним из потенциальных представителей Европы в контактах с Кремлем издание называет Александра Стубба. Финский президент поддерживает хорошие отношения с Дональдом Трампом, которых сблизило общее увлечение гольфом. Кроме того, Стубб находился в Осло во время недавних переговоров Владимира Зеленского с американской делегацией.

Похожий профиль имеет и Петр Павел. В прошлом он занимал должность военного руководителя НАТО и имеет опыт прямых переговоров с российскими военными.

Павел: Путин игнорирует Брюссель

В интервью сети Axel Springer Global Reporters Network Павел подчеркнул, что Европа должна делегировать одного человека или нескольких. По его словам, это не обязательно должны быть должностные лица ЕС или НАТО - достаточно, чтобы их уполномочили другие лидеры.

Главное препятствие чешский президент видит в отношении Кремля к Евросоюзу: по его оценке, Путин не признает за ЕС реального веса. Показательно то, кого российский лидер фактически исключил из своего круга контактов.

"Он не хочет разговаривать с Урсулой фон дер Ляйен, не общается с Каей Каллас. Он перестал вести диалог и с другими европейскими лидерами, в частности с Эммануэлем Макроном", - отметил Павел.

В то же время он убежден, что именно сейчас настало время для серьезного разговора с Путиным, чтобы снизить напряженность на фоне опасений полномасштабного конфликта между Западом и Россией. Павел предполагает, что Кремль отнесется к переговорам более внимательно, если ему предложить определенный стимул, например деловые соглашения.

Чего ожидать от нового этапа мирных переговоров

Главред писал, что, по словам политолога Петра Олещука, Россия может возобновить трехсторонние переговоры с США и Украиной в ноябре, однако это не будет означать реального продвижения к завершению войны.

Диктатор и военный преступник Владимир Путин использует новую встречу для демонстрации дипломатического прогресса Дональду Трампу, в то время как боевые действия будут продолжаться.

Предложение Кремля возобновить контакты в 10-х числах ноября не свидетельствует о готовности России менять подход к урегулированию. Москва пытается создать для американского президента видимость результата.

Мирные переговоры - новости по теме

Как писал Главред, 20 октября в Осло состоялись переговоры по урегулированию российско-украинской войны. Украина и ее партнеры обсудили гарантии безопасности, территориальные вопросы, санкции против России и план восстановления страны после войны. Подробнее читайте в материале: Переговоры Зеленского и Виткоффа завершились: какой план мира передадут Путину.

21 октября специальный посланник США Стив Виткофф прибыл в Россию, чтобы представить Кремлю обновленное предложение по прекращению войны.

Президент Украины Владимир Зеленский допускает замораживание нынешней линии фронта ради прекращения огня, но отвергает передачу оккупированных территорий России. Он также призвал США не отменять санкции против Москвы и предоставить Украине больше ракет для противовоздушной обороны.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Украина и страна-агрессор Россия согласились на переговоры о прекращении войны. В то же время он признал, что достижение мирного соглашения остается сложной задачей.

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Об источнике: The Telegraph The Daily Telegraph, известная в Интернете и в других местах как The Telegraph, - британская ежедневная консервативная широкоформатная газета, издаваемая в Лондоне Telegraph Media Group и распространяемая в Великобритании и за рубежом. В ноябре 2004 года The Telegraph отпраздновала десятую годовщину своего веб-сайта Electronic Telegraph, который теперь переименован в www.telegraph.co.uk. Electronic Telegraph был запущен в 1995 году. 8 мая 2006 года состоялся первый этап значительного редизайна веб-сайта с расширением макета страниц и увеличением популярности аудио-, видео- и журналистских блогов, пишет Википедия.

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