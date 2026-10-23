Зачем выливать ополаскиватель для рта в унитаз: необычный трюк для уборки

Ополаскиватель для рта можно использовать для освежения унитаза. Узнайте, как применять этот лайфхак и каких ошибок следует избегать при уборке.

https://glavred.info/dim/navishcho-liti-opoliskuvach-dlya-rota-v-unitaz-nezvichniy-tryuk-dlya-pribirannya-10806500.html Ссылка скопирована

Как освежить унитаз с помощью ополаскивателя / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

О чём вы узнаете:

Зачем лить ополаскиватель для рта в унитаз

Как применять необычное чистящее средство

Каких ошибок нельзя допускать

Уборка туалета вряд ли можно назвать любимым домашним делом, однако она необходима. Грязь, неприятные запахи и известковые отложения постепенно накапливаются в чаше унитаза и под ободком, поэтому сантехника требует регулярного ухода. В социальных сетях часто появляются необычные бытовые лайфхаки, и один из них - использование обычного ополаскивателя для рта при чистке унитаза. Главред расскажет подробнее.

Как отмечает издание Kertészkedj.hu, этот способ может стать временной альтернативой, если под рукой нет специального чистящего средства. Ополаскиватель имеет приятный аромат и помогает освежить сантехнику, однако его эффективность зависит от состава. Не стоит считать его полноценной заменой специализированной бытовой химии, особенно когда речь идет о стойком налете или дезинфекции.

видео дня

Как правильно применять этот трюк

Процедура не требует много времени, однако важно соблюдать несколько простых шагов.

Налейте примерно полстакана ополаскивателя для рта непосредственно в чашу унитаза. Перед использованием проверьте состав средства и рекомендации производителя.

Оставьте жидкость примерно на 15 минут, чтобы она подействовала на лёгкие загрязнения и помогла освежить поверхность.

Тщательно почистите чашу туалетной щеткой, уделяя особое внимание участку под ободком, где часто скапливаются отложения.

Смойте водой и, при необходимости, повторите обычную чистку соответствующим средством для сантехники.

Стоит помнить, что ополаскиватель для рта предназначен в первую очередь для ухода за полостью рта, а не для очистки сантехники. В его состав могут входить спирт, ароматизаторы и другие компоненты, но это не означает, что средство гарантированно удаляет бактерии с поверхности унитаза или растворяет известковый налёт. Для таких задач лучше использовать средства, специально предназначенные для чистки туалета.

Чего делать категорически нельзя

Чтобы не повредить сантехнику и не создать опасные условия во время уборки, соблюдайте основные правила безопасности.

Не заливайте ополаскиватель в сливной бачок

Средство не предназначено для очистки внутренних механизмов бачка. Его использование может оказаться неэффективным, а совместимость компонентов с резиновыми уплотнителями и другими деталями не гарантирована. Для ухода за бачком следует выбирать только средства, разрешенные производителем сантехники.

Видео о том, как быстро помыть унитаз, можно посмотреть здесь:

Не используйте кипяток для прочистки унитаза

Кипящая вода может вызвать резкий перепад температур и повредить керамическую или фарфоровую чашу. Если унитаз забился, попробуйте воспользоваться вантузом или специальным сантехническим тросом. Если это не помогает, лучше обратиться к специалисту.

Не смешивайте чистящие средства

Особенно опасно смешивать хлорсодержащие средства с уксусом, кислотами или другими чистящими средствами. Такие комбинации могут привести к выделению токсичных газов, опасных для дыхательных путей. Не смешивайте ополаскиватель для рта с бытовой химией, а перед использованием другого средства тщательно смойте предыдущее.

Как долго оставлять чистящие средства перед тем, как смыть их / инфографика - Главред

Проветривайте помещение и используйте средства по назначению

Во время уборки желательно открывать дверь или окно, если это возможно, а также следовать инструкциям на этикетках продуктов.

Ополаскиватель для рта может помочь освежить унитаз в случае легких загрязнений, но для регулярной очистки, удаления известкового налета и надлежащей гигиены лучше использовать специальные средства для сантехники.

Читайте также:

Об источнике: Kerteszkedj.hu Kerteszkedj.hu - это венгерский тематический веб-портал, посвящённый садоводству, огородничеству и уходу за растениями. Издание публикует практические советы для садоводов-любителей и домовладельцев, охватывая темы выращивания овощей и фруктов, ухода за комнатными и балконными растениями, борьбы с вредителями, экологичного ведения хозяйства и кулинарных рецептов из собственного урожая. Ресурс принадлежит медиакомпании MeMedia Media Group Kft. и служит популярным источником бытовых и аграрных лайфхаков для венгроязычной аудитории.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред