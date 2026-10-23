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Праздничная закуска, которая готовится 7 минут: рецепт шикарного новогоднего блюда

Анна Косик
23 октября 2026, 12:45
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Рецепт новогодней закуски, которая точно поразит гостей своим вкусом.
Время приготоления Время приготовления: 7 минут
Время на подготовку Время на подготовку: 3 минут
Порции Порции 3-4 порции
Кухня Кухня Интернациональная
Праздничная закуска, которая готовится 7 минут: рецепт шикарного новогоднего блюда
Рецепт быстрой новогодней закуски / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео в Instagram

Впереди зимние праздники, и самое время искать рецепты блюд для новогоднего стола. Украшением праздничного меню может стать очень простая в приготовлении, но в то же время вкусная закуска с крекерами.

Главред узнал, что своим рецептом в Instagram поделилась украинская кулинарная блогерша Ирина Ковальчук.

Новогодняя закуска - рецепт

Ингредиенты:

видео дня
  • Лосось
  • Огурец
  • Сыр "Филадельфия"
  • Укроп
  • Соленые крекеры
  • Соль
  • Перец

Лосось и огурец нарезаем мелкими кубиками. Укроп также измельчаем. Смешиваем в отдельной миске лосось, огурец, сыр и специи по вкусу. Выкладываем начинку на крекер и накрываем её вторым печеньем. По бокам посыпаем закуску укропом.

Приятного аппетита!

Видео с рецептом новогодней закуски можно посмотреть в Instagram по ссылке.

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О персоне: Ирина Ковальчук

Ирина Ковальчук - украинская блогерша под ником iryna_kovalchuk04 с аудиторией в Instagram более 11 тысяч пользователей. Ирина публикует простые рецепты вкусных блюд.

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