Праздничная закуска, которая готовится 7 минут: рецепт шикарного новогоднего блюда

Рецепт новогодней закуски, которая точно поразит гостей своим вкусом.

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Рецепт быстрой новогодней закуски / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео в Instagram

Впереди зимние праздники, и самое время искать рецепты блюд для новогоднего стола. Украшением праздничного меню может стать очень простая в приготовлении, но в то же время вкусная закуска с крекерами.

Главред узнал, что своим рецептом в Instagram поделилась украинская кулинарная блогерша Ирина Ковальчук.

Новогодняя закуска - рецепт

Ингредиенты:

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Лосось

Огурец

Сыр "Филадельфия"

Укроп

Соленые крекеры

Соль

Перец

Лосось и огурец нарезаем мелкими кубиками. Укроп также измельчаем. Смешиваем в отдельной миске лосось, огурец, сыр и специи по вкусу. Выкладываем начинку на крекер и накрываем её вторым печеньем. По бокам посыпаем закуску укропом.

Приятного аппетита!

Видео с рецептом новогодней закуски можно посмотреть в Instagram по ссылке.

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О персоне: Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук - украинская блогерша под ником iryna_kovalchuk04 с аудиторией в Instagram более 11 тысяч пользователей. Ирина публикует простые рецепты вкусных блюд.

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