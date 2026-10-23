Праздничная закуска, которая готовится 7 минут: рецепт шикарного новогоднего блюда

Впереди зимние праздники, и самое время искать рецепты блюд для новогоднего стола. Украшением праздничного меню может стать очень простая в приготовлении, но в то же время вкусная закуска с крекерами.
Главред узнал, что своим рецептом в Instagram поделилась украинская кулинарная блогерша Ирина Ковальчук.
Новогодняя закуска - рецепт
Ингредиенты:
- Лосось
- Огурец
- Сыр "Филадельфия"
- Укроп
- Соленые крекеры
- Соль
- Перец
Лосось и огурец нарезаем мелкими кубиками. Укроп также измельчаем. Смешиваем в отдельной миске лосось, огурец, сыр и специи по вкусу. Выкладываем начинку на крекер и накрываем её вторым печеньем. По бокам посыпаем закуску укропом.
Приятного аппетита!
Видео с рецептом новогодней закуски можно посмотреть в Instagram по ссылке.
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О персоне: Ирина Ковальчук
Ирина Ковальчук - украинская блогерша под ником iryna_kovalchuk04 с аудиторией в Instagram более 11 тысяч пользователей. Ирина публикует простые рецепты вкусных блюд.
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