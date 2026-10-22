Свинина будет таять во рту: в чем замочить мясо перед запеканием

Главный секрет заключается в предварительном замачивании в правильном рассоле.

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Как приготовить сочную свиную вырезку / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео в TikTok

Вы узнаете:

Что добавить в воду, чтобы свинина после запекания оставалась сочной

Какие ингредиенты нужны для приготовления рассола

Как замачивать и запекать свиную вырезку, чтобы мясо было нежным

Свиная вырезка после запекания может стать сухой и жесткой, если неправильно её приготовить. Чтобы этого избежать, перед запеканием мясо рекомендуют замачивать в рассоле из соли, воды и ароматных специй.

Главред выяснил, как приготовить рассол для свиной вырезки и сколько времени нужно мариновать мясо перед запеканием.

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Что добавить в воду для сочной свинины

Основой рассола являются вода и соль, как пишет Smakosze. По желанию к ним можно добавить сахар, чеснок, лавровый лист, перец горошком и ароматные травы - например, розмарин или тимьян.

Соль помогает мясу удерживать больше влаги во время термической обработки. Благодаря этому свиная вырезка может оставаться более сочной после запекания. Специи, которые добавляют в горячую воду, придают рассолу аромат и вкус.

Как приготовить рассол для свиной вырезки

Ингредиенты:

1 л воды;

60 г каменной или нейодированной соли;

30 г сахара - по желанию;

3–4 зубчика чеснока;

2–3 лавровых листа;

1 чайная ложка перца горошком и душистого перца;

1 веточка розмарина или тимьяна.

Сначала доведите воду до кипения, добавьте соль и сахар и перемешивайте, пока они полностью не растворятся. Снимите кастрюлю с огня, добавьте чеснок, лавровый лист, перец и травы. Оставьте рассол до полного остывания.

Промойте свиную вырезку и просушите её. Положите мясо в контейнер или плотный пакет, залейте охлаждённым рассолом так, чтобы оно было полностью погружено, и закройте. Поставьте в холодильник на 8–24 часа в зависимости от размера куска.

Небольшую вырезку весом до 700 г можно оставить в рассоле на 6–8 часов, а более крупный кусок - до 24 часов. Важно не оставлять мясо при комнатной температуре.

Как запекать свиную вырезку, чтобы она не была сухой

Перед запеканием достаньте мясо из рассола и тщательно просушите бумажными полотенцами. Только после этого добавьте специи по своему вкусу. Сухая поверхность поможет свинине лучше подрумяниться в духовке.

Запекайте вырезку при температуре 160–170 градусов. Время приготовления зависит от толщины куска, поэтому лучше ориентироваться не только на часы, но и на температуру внутри мяса. Для безопасного приготовления свинины необходимо достичь температуры не менее 63 °C в самой толстой части, а затем дать мясу отдохнуть не менее трёх минут.

Благодаря предварительному замачиванию в рассоле и правильному запеканию свиная вырезка может получиться нежной, ароматной и сочной. Главное - заранее охладить рассол, выдержать мясо в холодильнике и не пересушить его во время приготовления.

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