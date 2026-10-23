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Международные посылки и "налог на OLX": Зеленский подписал законы, что изменится

Мария Николишин
23 октября 2026, 12:51
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Принятие обоих законов было условием международных партнеров для получения части помощи.
Международные посылки и 'налог на OLX': Зеленский подписал законы, что изменится
Новый налог на посылки из-за рубежа / коллаж: Главред, фото: Офис президента, ua.depositphotos.com

Кратко:

  • Посылки стоимостью до 150 евро будут облагаться НДС
  • Доходы от Bolt, OLX, Uber будут облагаться налогом по ставке 5% + 5%
  • Продавцы с доходом до 2 тыс. евро в год налог платить не будут

Президент Украины Владимир Зеленский подписал два налоговых закона. Первый - о введении НДС на международные посылки стоимостью до 150 евро, второй - о налогообложении доходов, полученных через цифровые платформы. Об этом свидетельствуют данные на сайте Верховной Рады.

Для покупателей на зарубежных маркетплейсах это означает 20% НДС на коммерческие посылки, который будет рассчитываться с первого евро и сразу включаться в стоимость заказа. Без налога остаются некоммерческие отправления от одного физического лица другому стоимостью до 45 евро (примерно 2270 грн).

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Кого коснется "налог на OLX"

Второй закон касается доходов, полученных через Bolt, Uklon, OLX, Uber, Airbnb, Prom и другие цифровые платформы. Для граждан, зарабатывающих таким образом, установлен специальный режим: 5% налога на доходы физических лиц и 5% военного сбора.

В то же время мелкие продавцы освобождены от налога. Если годовой доход от продажи товаров через платформы не превышает эквивалента 2 тыс. евро (более 100 тыс. грн), платить ничего не придется.

Стоит добавить, что принятие обоих законов было условием международных партнеров для получения части международной помощи.

Международные посылки и 'налог на OLX': Зеленский подписал законы, что изменится
Верховная Рада / Инфографика: Главред

Что изменится для покупателей товаров из-за рубежа

Эксперт по вопросам коммерции и маркетинга в Meest China Анна Крапивная отмечала, что налог на посылки изменит конечную стоимость зарубежных покупок, однако они не подорожают автоматически на 20%.

По ее словам, сильнее всего нововведение может ударить по недорогим товарам из Китая и импульсивным заказам.

"Для клиента конечная стоимость покупки увеличится из-за начисления НДС на товар. В то же время это не означает, что общая стоимость отправления автоматически вырастет на 20%: НДС будет начисляться на стоимость товара, тогда как тариф на его доставку от этого не изменится", - отметила эксперт.

Налоги в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, 9 июня депутаты Верховной Рады приняли во втором чтении законопроект №15111-д, который вводит новую систему налогообложения доходов, полученных через цифровые платформы, такие как Bolt, Uklon, Glovo, Uber и Airbnb.

Глава Института исследований авторынка Станислав Бучацкий заявил, что в Украине пока преждевременно вводить отдельные налоги или сборы для владельцев электромобилей, поскольку доля такого транспорта в общем автопарке остается слишком низкой.

Кроме того, в Украине продолжают действовать правила налогообложения недвижимости. Однако налог на квартиру в Украине обязаны платить не все. Он начисляется только в случае превышения установленной площади жилья.

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Об источнике: Верховная Рада Украины

Верховная Рада Украины (ВРУ) - единственный законодательный орган государственной власти Украины, имеющий коллегиальную структуру и состоящий из 450 народных депутатов Украины, избираемых сроком на пять лет на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права путем тайного голосования, пишет Википедия.

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