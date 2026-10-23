Международные посылки и 'налог на OLX': Зеленский подписал законы, что изменится

Принятие обоих законов было условием международных партнеров для получения части помощи.

https://glavred.info/economics/mezhdunarodnye-posylki-i-nalog-na-olx-zelenskiy-podpisal-zakony-chto-izmenitsya-10806473.html Ссылка скопирована

Новый налог на посылки из-за рубежа / коллаж: Главред, фото: Офис президента, ua.depositphotos.com

Кратко:

Посылки стоимостью до 150 евро будут облагаться НДС

Доходы от Bolt, OLX, Uber будут облагаться налогом по ставке 5% + 5%

Продавцы с доходом до 2 тыс. евро в год налог платить не будут

Президент Украины Владимир Зеленский подписал два налоговых закона. Первый - о введении НДС на международные посылки стоимостью до 150 евро, второй - о налогообложении доходов, полученных через цифровые платформы. Об этом свидетельствуют данные на сайте Верховной Рады.

Для покупателей на зарубежных маркетплейсах это означает 20% НДС на коммерческие посылки, который будет рассчитываться с первого евро и сразу включаться в стоимость заказа. Без налога остаются некоммерческие отправления от одного физического лица другому стоимостью до 45 евро (примерно 2270 грн).

видео дня

Кого коснется "налог на OLX"

Второй закон касается доходов, полученных через Bolt, Uklon, OLX, Uber, Airbnb, Prom и другие цифровые платформы. Для граждан, зарабатывающих таким образом, установлен специальный режим: 5% налога на доходы физических лиц и 5% военного сбора.

В то же время мелкие продавцы освобождены от налога. Если годовой доход от продажи товаров через платформы не превышает эквивалента 2 тыс. евро (более 100 тыс. грн), платить ничего не придется.

Стоит добавить, что принятие обоих законов было условием международных партнеров для получения части международной помощи.

Верховная Рада / Инфографика: Главред

Что изменится для покупателей товаров из-за рубежа

Эксперт по вопросам коммерции и маркетинга в Meest China Анна Крапивная отмечала, что налог на посылки изменит конечную стоимость зарубежных покупок, однако они не подорожают автоматически на 20%.

По ее словам, сильнее всего нововведение может ударить по недорогим товарам из Китая и импульсивным заказам.

"Для клиента конечная стоимость покупки увеличится из-за начисления НДС на товар. В то же время это не означает, что общая стоимость отправления автоматически вырастет на 20%: НДС будет начисляться на стоимость товара, тогда как тариф на его доставку от этого не изменится", - отметила эксперт.

Налоги в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, 9 июня депутаты Верховной Рады приняли во втором чтении законопроект №15111-д, который вводит новую систему налогообложения доходов, полученных через цифровые платформы, такие как Bolt, Uklon, Glovo, Uber и Airbnb.

Глава Института исследований авторынка Станислав Бучацкий заявил, что в Украине пока преждевременно вводить отдельные налоги или сборы для владельцев электромобилей, поскольку доля такого транспорта в общем автопарке остается слишком низкой.

Кроме того, в Украине продолжают действовать правила налогообложения недвижимости. Однако налог на квартиру в Украине обязаны платить не все. Он начисляется только в случае превышения установленной площади жилья.

Читайте также:

Об источнике: Верховная Рада Украины Верховная Рада Украины (ВРУ) - единственный законодательный орган государственной власти Украины, имеющий коллегиальную структуру и состоящий из 450 народных депутатов Украины, избираемых сроком на пять лет на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права путем тайного голосования, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред