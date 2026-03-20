Украинцы обязаны платить налог за свои квартиры: сколько придется отдать

В Украине продолжают действовать правила налогообложения недвижимости, однако многие владельцы жилья только сейчас начинают обращать на них внимание. Речь идет о так называемом налоге на недвижимость в Украине, который уже активно пополняет бюджеты.
За первые два месяца 2026 года украинцы перечислили значительную сумму — и показатели продолжают расти, говорится в сообщении Государственной налоговой службы.
Так, в январе–феврале 2026 года в местные бюджеты поступило 2,3 млрд грн налога на недвижимость.
Это на 14% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Рост поступлений объясняется сразу несколькими причинами:
- увеличением количества объектов недвижимости
- ростом стоимости жилья
- более активной уплатой налогов
Кто обязан платить налог на недвижимость
Важно понимать, что налог на квартиру в Украине обязаны платить не все.
Он начисляется только в случае превышения установленной площади жилья:
- для квартир — более 60 кв. м
- для домов — более 120 кв. м
- если есть и квартира, и дом — свыше 180 кв. м
Таким образом, владельцы небольшого жилья чаще всего освобождены от уплаты.
Плательщиками являются:
- физические лица
- юридические лица
- нерезиденты
Главное условие — наличие в собственности недвижимости.
Как рассчитывается налог
Налог начисляется не на всю площадь, а только на "лишние" квадратные метры.
Если у недвижимости несколько владельцев, действует распределение:
- при долевой собственности — каждый платит за свою часть
- при совместной — один из владельцев по договоренности или решению суда
- при разделенном имуществе — каждый платит отдельно
Где самые большие поступления
Больше всего средств от налога на недвижимость традиционно поступает из крупных и экономически активных регионов:
- Киев — 489,8 млн грн
- Киевская область — 238,2 млн грн
- Львовская область — 232,7 млн грн
- Днепропетровская область — 217,3 млн грн
Это связано с высокой концентрацией жилья и бизнеса.
Вам может быть интересно:
- Исчезает с прилавков: в Украине дефицит популярного овоща, цены взлетели
- Доллар резко начал падать, евро взлетел: новый курс валют на 23 марта
- Реальная неожиданность: какими будут цены на яйца на Пасху
Об источнике: Государственная налоговая служба Украины
Государственная налоговая служба Украины - центральный орган исполнительной власти в сфере налогов в Украине, сообщает "Википедия".
Служба реализует:
- государственную налоговую политику;
- государственную политику по администрированию единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование;
- государственную политику в сфере борьбы с правонарушениями при применении налогового законодательства, а также законодательства по вопросам уплаты единого взноса.
