Украинцы обязаны платить налог за свои квартиры: сколько придется отдать

Сергей Кущ
20 марта 2026, 22:30
Платить его должны не все украинцы.
Украинцы обязаны платить налог за свои квартиры / Коллаж Главред, фото: pexels.com

Вы узнаете:

  • Сколько уже заплатили украинцы за свои квадратные метры
  • Кто должен платить налог на недвижимость

В Украине продолжают действовать правила налогообложения недвижимости, однако многие владельцы жилья только сейчас начинают обращать на них внимание. Речь идет о так называемом налоге на недвижимость в Украине, который уже активно пополняет бюджеты.

За первые два месяца 2026 года украинцы перечислили значительную сумму — и показатели продолжают расти, говорится в сообщении Государственной налоговой службы.

Так, в январе–феврале 2026 года в местные бюджеты поступило 2,3 млрд грн налога на недвижимость.

Это на 14% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Рост поступлений объясняется сразу несколькими причинами:

  • увеличением количества объектов недвижимости
  • ростом стоимости жилья
  • более активной уплатой налогов

Кто обязан платить налог на недвижимость

Важно понимать, что налог на квартиру в Украине обязаны платить не все.

Он начисляется только в случае превышения установленной площади жилья:

  • для квартир — более 60 кв. м
  • для домов — более 120 кв. м
  • если есть и квартира, и дом — свыше 180 кв. м

Таким образом, владельцы небольшого жилья чаще всего освобождены от уплаты.

Плательщиками являются:

  • физические лица
  • юридические лица
  • нерезиденты

Главное условие — наличие в собственности недвижимости.

Как рассчитывается налог

Налог начисляется не на всю площадь, а только на "лишние" квадратные метры.

Если у недвижимости несколько владельцев, действует распределение:

  • при долевой собственности — каждый платит за свою часть
  • при совместной — один из владельцев по договоренности или решению суда
  • при разделенном имуществе — каждый платит отдельно

Где самые большие поступления

Больше всего средств от налога на недвижимость традиционно поступает из крупных и экономически активных регионов:

  • Киев — 489,8 млн грн
  • Киевская область — 238,2 млн грн
  • Львовская область — 232,7 млн грн
  • Днепропетровская область — 217,3 млн грн

Это связано с высокой концентрацией жилья и бизнеса.

Об источнике: Государственная налоговая служба Украины

Государственная налоговая служба Украины - центральный орган исполнительной власти в сфере налогов в Украине, сообщает "Википедия".

Служба реализует:

  • государственную налоговую политику;
  • государственную политику по администрированию единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование;
  • государственную политику в сфере борьбы с правонарушениями при применении налогового законодательства, а также законодательства по вопросам уплаты единого взноса.
