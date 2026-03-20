Украинцы обязаны платить налог за свои квартиры: сколько придется отдать

Платить его должны не все украинцы.

Украинцы обязаны платить налог за свои квартиры

В Украине продолжают действовать правила налогообложения недвижимости, однако многие владельцы жилья только сейчас начинают обращать на них внимание. Речь идет о так называемом налоге на недвижимость в Украине, который уже активно пополняет бюджеты.

За первые два месяца 2026 года украинцы перечислили значительную сумму — и показатели продолжают расти, говорится в сообщении Государственной налоговой службы.

Так, в январе–феврале 2026 года в местные бюджеты поступило 2,3 млрд грн налога на недвижимость.

Это на 14% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Рост поступлений объясняется сразу несколькими причинами:

увеличением количества объектов недвижимости

ростом стоимости жилья

более активной уплатой налогов

Кто обязан платить налог на недвижимость

Важно понимать, что налог на квартиру в Украине обязаны платить не все.

Он начисляется только в случае превышения установленной площади жилья:

для квартир — более 60 кв. м

для домов — более 120 кв. м

если есть и квартира, и дом — свыше 180 кв. м

Таким образом, владельцы небольшого жилья чаще всего освобождены от уплаты.

Плательщиками являются:

физические лица

юридические лица

нерезиденты

Главное условие — наличие в собственности недвижимости.

Как рассчитывается налог

Налог начисляется не на всю площадь, а только на "лишние" квадратные метры.

Если у недвижимости несколько владельцев, действует распределение:

при долевой собственности — каждый платит за свою часть

при совместной — один из владельцев по договоренности или решению суда

при разделенном имуществе — каждый платит отдельно

Где самые большие поступления

Больше всего средств от налога на недвижимость традиционно поступает из крупных и экономически активных регионов:

Киев — 489,8 млн грн

Киевская область — 238,2 млн грн

Львовская область — 232,7 млн грн

Днепропетровская область — 217,3 млн грн

Это связано с высокой концентрацией жилья и бизнеса.

