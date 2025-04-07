В Украине изменили налог на недвижимость: сколько придется платить

При условии задержки оплаты применяются штрафные санкции.

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Налог на недвижимость в Украине / коллаж: Главред, фото: pixabay

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В 2025 году вырастет налог на недвижимость

За каждый "лишний" квадратный метр украинцам придется платить 106,5 грн

Налог нужно уплатить в течение 60 дней после поступления уведомления

С 2025 года в Украине повысили налог на недвижимость. Он будет взиматься с владельцев квартир и домов, если их площадь превысит установленный норматив. Об этом сообщает Прикарпатская информационная корпорация.

Отмечается, что ранее за каждый "лишний" квадратный метр украинцам приходилось платить до 100,5 грн, но теперь эта сумма увеличилась до 106,5 грн.

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Кроме того, в разных городах тариф может варьироваться, поскольку его устанавливают местные советы.

В частности, налог касается владельцев:

квартир площадью более 60 м²;

домов площадью более 120 м²;

комбинированной недвижимости (и квартира, и дом) более 180 м².

В то же время, если площадь квартиры превышает 200 м², а дома - 600 м², ежегодно взимается дополнительный фиксированный налог в размере 25 000 грн.

Как определяется налог за недвижимость

Налог рассчитывается за каждый квадратный метр, превышающий установленную норму. Его ставка не может быть выше 1,5% от минимальной заработной платы, которая на 1 января 2024 года составляла 7100 грн.

Оплату осуществляют ежегодно за прошлый период, то есть в 2025 году граждане Украины будут платить за 2024 год.

Получатель уведомления от налоговой должен уплатить налог в течение 60 дней после поступления уведомления.

При условии задержки оплаты до 30 календарных дней включительно применяются штрафные санкции в размере 5% от суммы налогового долга, при задержке на срок более 30 дней - 10% от суммы долга.

Налоги в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, в Украине планируют принять закон о налогообложении доходов, полученных на онлайн-платформах. Под налогообложение могут попасть самозанятые курьеры, таксисты, арендодатели и т.д., которые зарабатывают путем предоставления услуг через такие платформы, как, например, Bolt, Uklon, Booking или Glovo.

Правительство планирует снова повысить налоги для ФЛП. В частности, налоги станут дифференцированными: от 3% для торговли до 17% для отдельных видов услуг.

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