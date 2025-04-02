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Плата за коммуналку снизилась на глазах: какие украинцы получат больше субсидий

Даяна Швец
2 апреля 2025, 15:40
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До 15 апреля действует расчет для отопительного периода, а с 30 апреля начнется корректировка на неотапливаемый сезон.
субсидии, деньги, комуналка
Что изменилось с субсидиями для украинцев в 2025 году / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Главное:

  • Веснойплатежи за коммунальные услуги снижаются из-за завершения отопительного сезона и обновления субсидий.
  • Если доход семьи изменился более чем на 50%, сумма субсидии пересчитывается автоматически.

Весной коммунальные платежи для украинцев становятся менее обременительными не только из-за завершения отопительного сезона, но и благодаря обновленным субсидиям, однако эти изменения касаются не всех. В марте Пенсионный фонд провел перерасчет части субсидий.

Если доход семьи вырос или уменьшился более чем на 50%, сумма помощи также меняется - результаты перерасчета можно увидеть в апрельских выплатах. В случае снижения доходов размер субсидии увеличится.

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Такой пересмотр проводится дважды в год. Если уровень дохода меняется более чем на 50%, Пенсионный фонд автоматически корректирует размер выплат.

В 2025 году мартовский перерасчет основывался на сравнении доходов за третий и четвертый кварталы 2024 года с показателями первого и второго кварталов того же года, которые ранее учитывались при расчете субсидии на зимний период.

До 15 апреля субсидии рассчитываются с учетом отопительного сезона. После 30 апреля их сумма будет пересмотрена для неотапливаемого периода.

Коммунальные услуги в Украине - что известно

Как писал Главред, депутат Алексей Кучеренко предупредил, что в Украине могут вырасти цены на газ. По его словам, наша страна имеет рекордно низкие запасы собственного природного газа.

В свою очередь глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко анонсировал, что уже летом 2025 года тарифы на газ в Украине могут увеличиться. Таким образом за кубометр новая цена на газ для потребителей может вырасти до 9,5-10 грн.

Директор Центра исследований энергетики Александр Харченко заявил, ожидать ли повышения тарифов на свет. Он утверждает, что ситуация с тарифами на электроэнергию для населения остается сложной.

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Что известно о Пенсионном фонде

Пенсионный фонд создан для реализации государственной политики по вопросам пенсионного обеспечения, общеобязательного государственного социального страхования в связи с временной потерей трудоспособности и общеобязательного государственного социального страхования от несчастного случая на производстве и профессионального заболевания, повлекших утрату трудоспособности. Фонд ведет учет лиц, подлежащих общеобязательному государственному социальному страхованию, и лиц, имеющих право на льготы, а также реализует государственную политику в сфере предоставления жилищных субсидий и льгот на оплату услуг ЖКХ, говорится на официальном сайте ПФУ.

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