На банкнотах гривны могут появиться другие портреты: в НБУ заинтриговали заявлением

Внешний вид банкнот, которыми мы сейчас рассчитываемся, был создан еще в 1992 году.

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На банкнотах могут появиться новые лица / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

О чем сказал Пышный:

Каждое новое поколение имеет право на собственное видение дизайна денег.

Важно отразить на деньгах ценности и фигуры, которыми гордится современное украинское общество.

Еще более трех десятков лет назад был утвержден дизайн банкнот гривны. Как пояснил глава НБУ Андрей Пышный в интервью "Украинскому радио", внешний вид выполняет свои функции, однако следует учитывать, что каждое новое поколение имеет право на свое видение.

По словам Пышного, забегать вперед пока не стоит, однако он считает, что "вот это поколение, которое сейчас переживает эти драматические события, оно имеет право сказать свое слово о том, какие ценности, какие фигуры, что именно, какое сообщение должна нести в себе следующая банкнота".

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Глава НБУ рассказал, что тот дизайн банкнот, которым мы сейчас пользуемся, был утвержден еще в далеком 1992 году.

"На нем исторические фигуры, на нем понятные для нас ценности, это все очень важные вещи, и они выполняют свою функцию. Но смотрите за это время в Европейском Союзе трижды уже обновили дизайн банкнот. Почему это происходит? Потому что каждое следующее поколение должно иметь возможность сказать что-то свое и почувствовать связь с этим", - добавил он.

Сегодня на банкнотах изображены такие лица, как Владимир Великий, Богдан Хмельницкий, Тарас Шевченко, Леся Украинка, Григорий Сковорода, Владимир Вернадский и другие.

Какие именно новые фигуры будут впоследствии изображены на новых банкнотах, Пышный не уточнил, однако, по его словам, необходимо "рассказать о вещах, которыми мы должны гордиться".

"Мы не хотим этого спора, но стремимся к этой дискуссии. Но украинцы никогда не упустят шанс устроить хороший спор", - сказал он во время выставки-экспедиции "Гривна. Больше чем деньги" которую презентовал НБУ.

Что происходит на валютном рынке - детали

Главред писал о том, в первый день нового месяца апреля, Национальный банк Украины снизил официальный курс доллара до 41,42 грн (-6 коп.). В то же время курс евро вырос до 44,83 грн (+8 коп.).

Сегодня гривна укрепилась на 5 копеек по сравнению с предыдущим показателем. Официальный курс доллара на 2 апреля установили на уровне 41,37 грн/долл.

В свою очередь эксперт Тарас Лесовой удивил, по какой цене будет 100$ в апреле месяце. По его словам, экономическая ситуация в Украине испытывает влияние от монетарной политики Нацбанка, мер, направленных на поддержку гривны, эффективности контроля над инфляцией, а также от динамики развития аграрного сектора и общего состояния экономики страны.

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Кто такой Андрей Пышный? Андрей Пышный - украинский политик и банкир. Председатель Национального банка Украины (с 7 октября 2022 года), член СНБО с 25 октября 2022. В 2014-2020 годах был председателем правления АО "Ощадбанк", пишет Википедия.

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