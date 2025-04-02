Алкоголь и сигареты станут роскошью: что будет с ценами с 1 апреля 2025 года

Ожидается дальнейший рост цен на табачную продукцию.

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Цены на табачные изделия повышаются / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

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Акциз на сигареты в 2025 году повысится на 35,4%.

С 1 апреля производители этилового спирта и биоэтанола будут учитывать гарантированное налоговое обязательство при расчете акциза.

В конце марта 2025 года президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который предусматривает повышение акцизных ставок на табачную продукцию. Согласно этому решению, с 1 апреля минимальное акцизное налоговое обязательство будет исчисляться с коэффициентом 1,1. Это изменение подтвердила Государственная налоговая служба.

Новый коэффициент распространяется на всех производителей и поставщиков табачных изделий со следующими кодами УКТ ВЭД:

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2402 20 90 90 10 - сигареты без фильтра;

2402 20 90 90 90 90 20 - сигареты с фильтром.

Таким образом, цены на табачную продукцию в Украине продолжат расти.

Ожидается, что в этом году акциз на сигареты повысится на 35,4%. В рамках евроинтеграции Киев планировал увеличить акциз до 90 евро за 1000 сигарет уже в 2025 году. Однако эти планы отсрочили, и теперь этот уровень должны достичь к 2028 году.

Кроме того, с 1 апреля 2025 года производители этилового спирта и биоэтанола обязаны учитывать гарантированное налоговое обязательство при расчете акциза.

Первый отчетный период для расчета этого обязательства - первый квартал 2025 года. Декларацию по акцизному налогу необходимо подать до июня. В то же время требования по гарантированному налоговому обязательству не касаются компаний, которые занимаются исключительно производством биоэтанола и имеют соответствующую лицензию.

Цены на сигареты в Украине - что известно

Ранее Главред писал, что украинский парламент принял закон, который меняет правила налогообложения табачных изделий.

Президент Украины подписал этот закон, что означает, что акцизы на сигареты вырастут. По прогнозам, это приведет к тому, что цена на пачку сигарет увеличится примерно на 40 гривен.

Также, согласно новому закону, размер акциза будет привязан к курсу евро, а не к гривне, как это было раньше.

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Что такое Государственная налоговая служба Украины? Государственная налоговая служба Украины - центральный орган исполнительной власти в сфере налогов в Украине, сообщает "Википедия". Служба реализует: государственную налоговую политику;

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государственную политику в сфере борьбы с правонарушениями при применении налогового законодательства, а также законодательства по вопросам уплаты единого взноса.

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