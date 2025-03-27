Об этом знают единицы: как законно уменьшить платежи за коммунальные услуги

О чем речь:
- Как сэкономить на коммунальных платежах
- Как не платить за неиспользованные услуги ЖКХ
Если жилье не используется в течение длительного времени, счета за коммунальные услуги могут продолжать поступать. Однако украинское законодательство позволяет владельцам или жильцам уменьшить расходы, если их отсутствие в квартире или доме длится более 30 дней. Об этом сообщает издание "На пенсии".
В случае длительного отсутствия можно уменьшить или вообще отменить оплату услуг, зависящих от количества жителей, таких как:
- вывоз мусора,
- водоснабжение и водоотведение (при наличии счетчиков),
- газоснабжение (если не используется).
В то же время плата за отопление, содержание дома и электроэнергию (при наличии подключенных приборов) остается обязательной.
Чтобы получить перерасчет, нужно:
- Подать заявление на имя поставщика услуг (ЖЭК, ОСМД или коммунальное предприятие).
- Приложить подтверждающие документы: справку ВПЛ, отметку в паспорте, документы о командировке, выезде за границу или лечении.
- Дождаться решения о перерасчете.
Заявление необходимо подавать до начала отсутствия или сразу после возвращения. Важно помнить, что перерасчет возможен только для будущих платежей - долги за прошлые месяцы отменить не удастся.
Если поставщик услуг отказывается делать перерасчет, можно обратиться с жалобой в местные органы или подать иск в суд.
Коммунальные услуги в Украине - что известно
Напомним, как сообщал Главред, в Верховной Раде прокомментировали возможные изменения в тарифах на коммунальные услуги. Некоторые тарифы уже пересмотрели в 2023 году, но есть и такие, которые не менялись с 2021 года.
Особенно остро стоит вопрос цен на электроэнергию. Ситуация сложная, и улучшения пока не ожидается.
Главная причина возможного роста тарифов - отмена льготного тарифа для тех, кто использует электроотопление. Эксперты предупреждают, что люди будут платить больше.
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