Об этом знают единицы: как законно уменьшить платежи за коммунальные услуги

Украинцы могут значительно уменьшить расходы на коммуналку.

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Украинцы могут уменьшить коммунальные платежи / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

О чем речь:

Как сэкономить на коммунальных платежах

Как не платить за неиспользованные услуги ЖКХ

Если жилье не используется в течение длительного времени, счета за коммунальные услуги могут продолжать поступать. Однако украинское законодательство позволяет владельцам или жильцам уменьшить расходы, если их отсутствие в квартире или доме длится более 30 дней. Об этом сообщает издание "На пенсии".

В случае длительного отсутствия можно уменьшить или вообще отменить оплату услуг, зависящих от количества жителей, таких как:

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вывоз мусора,

водоснабжение и водоотведение (при наличии счетчиков),

газоснабжение (если не используется).

В то же время плата за отопление, содержание дома и электроэнергию (при наличии подключенных приборов) остается обязательной.

Чтобы получить перерасчет, нужно:

Подать заявление на имя поставщика услуг (ЖЭК, ОСМД или коммунальное предприятие). Приложить подтверждающие документы: справку ВПЛ, отметку в паспорте, документы о командировке, выезде за границу или лечении. Дождаться решения о перерасчете.

Заявление необходимо подавать до начала отсутствия или сразу после возвращения. Важно помнить, что перерасчет возможен только для будущих платежей - долги за прошлые месяцы отменить не удастся.

Если поставщик услуг отказывается делать перерасчет, можно обратиться с жалобой в местные органы или подать иск в суд.

​ Как сэкономить на электроэнергии / Инфографика: Главред

Коммунальные услуги в Украине - что известно

Напомним, как сообщал Главред, в Верховной Раде прокомментировали возможные изменения в тарифах на коммунальные услуги. Некоторые тарифы уже пересмотрели в 2023 году, но есть и такие, которые не менялись с 2021 года.

Особенно остро стоит вопрос цен на электроэнергию. Ситуация сложная, и улучшения пока не ожидается.

Главная причина возможного роста тарифов - отмена льготного тарифа для тех, кто использует электроотопление. Эксперты предупреждают, что люди будут платить больше.

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