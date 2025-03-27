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Определенные пенсионеры получат меньшие пенсии после индексации: в чем причина

Даяна Швец
27 марта 2025, 14:42
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В формуле расчета пенсии должно остаться не менее 60 месяцев страхового стажа, объясняет эксперт.
пенсии, пенсионеры
Влияет ли зарплата на размер пенсии/ Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Что объяснил эксперт:

  • Работающие пенсионеры получают выплаты, рассчитанные на основе устаревших показателей прожиточного минимума.
  • Пенсионеры имеют право исключить из расчета периоды с самыми низкими показателями заработной платы.

После перерасчета пенсия может как вырасти, так и уменьшиться, поскольку учитывается не только дополнительный стаж, но и уровень заработка. Если пенсионер в последние годы получал более низкую зарплату, это может снизить коэффициент дохода и, соответственно, немного уменьшить выплаты. Об этом рассказал эксперт Сергей Коробкин в комментарии для издания "На пенсии".

При этом работающие пенсионеры получают пенсию, рассчитанную на основе старого показателя прожиточного минимума. Лишь после увольнения доплата за стаж будет пересмотрена с учетом актуальных цифр.

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Чтобы оптимизировать свои выплаты, пенсионеры могут исключить из расчета периоды с самым низким заработком - до 10% от общего стажа. Это особенно актуально для периодов экономических кризисов, пандемии или военного положения.

Какие документы необходимо подать для выхода на пенсию
Какие документы необходимо подать для выхода на пенсию / Главред - инфографика

При этом в формуле расчета пенсии должно остаться не менее 60 месяцев страхового стажа.

"Очень часто человек, который продолжает работать, вообще не чувствует перерасчета, даже если ему добавили в стаж еще два года работы. На это может повлиять ряд факторов. Здесь следует осознавать структуру пенсии. Если основной размер пенсии мал и к нему установлены дотяжки до определенной минимальной выплаты, то незначительное изменение коэффициента стажа не всегда приводит к повышению. И пенсионные выплаты остаются без изменений. Например, основной размер пенсии немного растет, а при этом доплата к минимальной выплате на такую сумму уменьшается", - объясняет Сергей Коробкин.

Пенсии в Украине - что известно

С 1 марта 2025 года в Украине, как сообщал Главред, провели ежегодное повышение пенсий. Оно коснулось более 10 миллионов пожилых людей, а выплаты увеличились на 11,5%.

В то же время для работающих пенсионеров, начиная с 1 апреля, пенсионные выплаты вырастут для почти 630 тысяч человек. Таким образом, средняя пенсия составляет 6345 гривен.

В то же время Пенсионный фонд Украины объяснил, какие пожилые люди рискуют потерять половину выплат. Некоторым пенсию могут урезать до 50%.

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Что за проект "На пенсии"?

Информационный портал, на базе популярного печатного издания - газеты "На пенсии". Доступным языком освещаем вопросы пенсии, пенсионного обеспечения, льгот, субсидий в Украине, а также о жизни пенсионеров, сообщает "На пенсии".

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