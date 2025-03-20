Пенсию могут урезать до 50%: кто рискует потерять половину выплат

Судебное решение может уменьшить вашу пенсию, предупреждает Пенсионный фонд.

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50% пенсии могут списать/ Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Вы узнаете:

В каких ситуациях пенсионерам сокращают выплаты

Какие долги могут повлиять на пенсионные выплаты

В Украине пенсии могут быть сокращены из-за судебных решений, постановлений или приговоров. Пенсионный фонд Украины утверждает, что это касается лиц, которые имеют финансовые обязательства, в частности, не платят алименты или нанесли материальный ущерб предприятию или другому лицу.

Пенсионный фонд Украины сообщил о трех случаях, когда пенсию могут урезать до 50%:

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Выплата алиментов на детей, бывшего супруга/супругу или родителей.

Возмещение вреда, причиненного физическому лицу (например, в случае травмирования).

Компенсация убытков предприятию, если пенсионер, работая, нанес материальный ущерб.

Какие документы необходимо подать для выхода на пенсию / Главред - инфографика

В других ситуациях сумма удержаний из пенсии не будет превышать 20%.

ПФУ призывает пенсионеров внимательно следить за своим пенсионным делом, вовремя сообщать об изменениях в статусе и проверять судебные решения, поскольку удержания могут происходить без предварительного уведомления.

Пенсии в Украине - что известно

С 1 марта 2025 года в Украине, как рассказывал Главред, произошла ежегодная индексация пенсий, которая коснулась более 10 миллионов пенсионеров. Согласно пояснениям премьер-министра Дениса Шмыгаля, пенсионные выплаты выросли на 11,5%.

Кроме того, в апреле 629 тысяч работающих пенсионеров получат повышенные пенсии. Однако это повышение не распространяется на тех, кто получает пенсию за выслугу лет и еще не достиг 60-летнего возраста.

Также 944 гривны надбавки получат пожилые люди, которые нуждаются в постоянном уходе.

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Что известно о Пенсионном фонде Пенсионный фонд создан для реализации государственной политики по вопросам пенсионного обеспечения, общеобязательного государственного социального страхования в связи с временной потерей трудоспособности и общеобязательного государственного социального страхования от несчастного случая на производстве и профессионального заболевания, повлекших утрату трудоспособности. Фонд ведет учет лиц, подлежащих общеобязательному государственному социальному страхованию, и лиц, имеющих право на льготы, а также реализует государственную политику в сфере предоставления жилищных субсидий и льгот на оплату услуг ЖКХ, говорится на официальном сайте ПФУ.

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