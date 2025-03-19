944 гривны надбавки: кому из пенсионеров доначислят выплаты уже в апреле

Коротко о главном:
- Какие пенсионеры могут получить дополнительные деньги
- Как оформить доплату к пенсии в 944 грн
Некоторые украинские пенсионеры с апреля 2025 года могут рассчитывать на ежемесячную доплату в размере 944 гривен. Речь идет о таких, которые нуждаются в постоянном уходе. Эта финансовая помощь предусмотрена Законом Украины "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно усиления социальной защиты отдельных категорий граждан" и утверждена Кабинетом Министров, говорится на сайте Верховной рады Украины.
Кто из пенсионеров может получить доплату?
Помощь предназначена для одиноких пенсионеров в возрасте от 80 лет, которые нуждаются в постоянном уходе по состоянию здоровья. Однако лица, получающие пенсию по инвалидности, не могут претендовать на эту выплату.
Основные условия получения:
- проживание без других лиц;
- наличие пенсии по возрасту;
- подтвержденная врачебно-консультативной комиссией потребность в уходе;
- отсутствие другой доплаты на уход.
Как оформить надбавку к пенсии?
Для получения надбавки необходимо собрать и подать следующие документы:
- паспорт гражданина Украины;
- идентификационный код;
- заключение медицинской комиссии о необходимости ухода;
- справку из Пенсионного фонда об отсутствии других надбавок.
Сколько будут доплачивать пенсионерам, нуждающимся в уходе?
Сумма ежемесячной надбавки составляет 40% от прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц. В 2025 году этот минимум установлен на уровне 2 361 гривны, поэтому размер доплаты составит 944,4 гривны.
Пенсии в Украине - что известно
С 1 марта 2025 года, как сообщал Главред, в Украине произошло ежегодное повышение пенсионных выплат, которое коснулось более 10 миллионов пенсионеров. Как объяснял премьер-министра Денис Шмыгаль, пенсии выросли на 11,5%.
Кроме этого, 629 тысяч работающих пенсионеров в апреле также получат повышенные выплаты. В то же время это повышение не касается лиц, получающих пенсию за выслугу лет и еще не достигших 60-летнего возраста.
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Пенсионный фонд Украины (ПФУ)
Пенсионный фонд Украины - центральный орган исполнительной власти, который осуществляет управление социальной системой общего обязательного государственного пенсионного страхования; проводит сбор, аккумуляцию и учет страховых взносов; назначает пенсии и готовит документы по их выплате; обеспечивает своевременное и в полном объеме финансирование и выплату пенсий, социальных выплат, осуществляемых в соответствии с законодательством за счет Пенсионного фонда Украины; осуществляет контроль за целевым использованием средств Пенсионного фонда Украины; обеспечивает выплату пенсий и пособий; обеспечивает
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