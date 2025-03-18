Как уйти раньше на пенсию в Украине: кому положено и в каком возрасте

Сколько лет страхового стажа нужно для выхода на пенсию в Украине - что нужно для выхода на пенсию в Украине.

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Как можно выйти на пенсию раньше пенсионного возраста / Коллаж: Главред, фото: Pexels/SHVETS production, Pixabay/pxby666

Главное:

Кому положено право на досрочную пенсию

Государство обеспечивает специальные условия для отдельных категорий граждан

Отдельные категории граждан имеют возможность выйти на пенсию досрочно, если достигают определенного трудового стажа или выполняют специфические виды работ. Законодательство регулирует эти права и предоставляет их через различные правовые акты.

Они охватывают возрастные ограничения, размеры выплат и категории граждан, имеющих право на досрочный выход на пенсию. Существуют также исключения из установленных правил, говорится в материале Главреда.

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Кому положено право на досрочную пенсию

Работники, занятые полный рабочий день на работах с особенно вредными и тяжелыми условиями труда.

Главные условия:

Мужчины: после 50 лет при трудовом стаже от 20 лет, из которых минимум 10 лет в таких условиях.

Женщины: после 45 лет при трудовом стаже от 15 лет, из которых минимум 7 лет и 6 месяцев в таких условиях.

Также предусмотрены льготы для инвалидов, включая лиц с полной или частичной потерей зрения.

Для выхода на пенсию:

Мужчины: в возрасте 50 лет при страховом стаже от 15 лет.

Женщины: в возрасте 40 лет при страховом стаже от 10 лет.

Таким образом, государство обеспечивает специальные условия для отдельных категорий граждан, учитывая специфику их труда или состояние здоровья.

Многодетные матери, воспитывающие не менее пяти детей и обеспечивающие их уход до достижения возраста 6 лет, могут выйти на досрочную пенсию. Условием является наличие трудового стажа не менее 15 лет и достижение возраста 50 лет. Кроме того, право на досрочный отдых распространяется на матерей, воспитавших детей-инвалидов.

Военнослужащие, посвятившие жизнь защите страны, также имеют право на досрочный выход на пенсию. Это касается также тех, кто получил ранения, увечья или инвалидность во время службы.

Женщины могут воспользоваться этим правом при стаже работы 20 лет и достижении возраста 50 лет.

Мужчины — при стаже 25 лет и достижении возраста 55 лет.

Государственные служащие, такие как прокуроры, судьи, депутаты и сотрудники системы здравоохранения, имеют право на выход на пенсию за выслугу лет. Это становится возможным при страховом стаже не менее 25 лет, независимо от возраста.

Работники, потерявшие работу в результате реорганизации, сокращения штата или ликвидации предприятия, также могут претендовать на досрочную пенсию, если они были заняты на соответствующем месте, где предоставляются такие права. Условием является прекращение трудовых отношений с данной организацией.

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Что известно о Пенсионном фонде Пенсионный фонд создан для реализации государственной политики по вопросам пенсионного обеспечения, общеобязательного государственного социального страхования в связи с временной потерей трудоспособности и общеобязательного государственного социального страхования от несчастного случая на производстве и профессионального заболевания, а также повлекших потерю трудоспособности. Фонд ведет учет лиц, подлежащих общеобязательному государственному социальному страхованию и лиц, имеющих право на льготы, а также реализует государственную политику в сфере предоставления жилищных субсидий и льгот на оплату услуг ЖКХ, говорится на официальном сайте ПФУ.

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