Продукты в Украине дорожают "на глазах": прогноз НБУ, когда цены пойдут вниз

Нацбанк планирует применить более жесткие монетарные меры для ограничения инфляционного давления.

https://glavred.info/economics/produkty-v-ukraine-dorozhayut-na-glazah-prognoz-nbu-kogda-ceny-poydut-vniz-10649129.html Ссылка скопирована

Прогнозы инфляции от НБУ / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Главное из проноза НБУ:

Продукты дорожают из-за производственных затрат

Инфляция вернется к 5% только в 2026 году

В феврале 2025 года темпы инфляции в Украине выросли до 13,4% в годовом измерении, а за месяц цены повысились на 0,8%. Национальный банк Украины объяснил, что ускоренный рост цен на обработанные продовольственные товары (до 16,7%) вызван повышением расходов предприятий на электроэнергию, оплату труда и логистику.

"Подорожание обработанных продовольственных товаров в феврале ускорилось до 16,7%. Такая динамика объясняется увеличением расходов предприятий на электроэнергию, оплату труда и логистику. Высокими темпами подорожали хлеб, масло, мясо и молокопродукты", - уточнили в НБУ изданию Новини.LIVE. видео дня

Государственная служба статистики сделала вывод, что подорожание сырых продуктов питания в феврале ускорилось. Под влиянием невысоких прошлогодних урожаев быстрее всего прибавили в стоимости:

фрукты;

некоторые продукты животноводства;

мука;

крупы.

Значительное подорожание также наблюдается в сфере мобильной связи, транспорта, медицины, отдыха и культуры. В НБУ отмечают, что в ближайшие месяцы ситуация не стабилизируется из-за влияния негативных факторов, в частности плохих урожаев 2024 года и роста производственных затрат.

Почему растут цены на продукты в Украине / Главред - инфографика

В то же время, Нацбанк планирует применить более жесткие монетарные меры для ограничения инфляционного давления. Ценовое давление будет сохраняться в следующие месяцы из-за высоких цен на продукты, заявил глава НБУ Андрей Пышный.

По прогнозам НБУ, инфляция начнет снижаться весной 2025 года, а к концу года замедлится до 6,9%. Ожидается, что инфляция вернется к 5% в 2026 году.

"Благодаря мерам НБУ и постепенному исчерпанию влияния временных двигателей инфляции она должна вернуться на траекторию замедления во втором полугодии и снизиться до однознакового уровня в конце года. На горизонте политики инфляция снизится до цели 5%", - ответили в Нацбанке на запрос News.LIVE.

Цены на продукты в Украине - что известно

Как сообщал Главред, недавно эксперт Олег Пендзин попытался спрогнозировать, как долго будут дорожать продукты в Украине. Он высказал свое видение, что взлетит в цене больше всего.

Заместитель главы Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук отметил, что цены на зерновые культуры, в том числе хлеб и муку в Украине тоже продолжают расти. По его мнению, главной причиной роста стоимости стала инфляция, превысившая 12%, а также и война.

Также сообщалось, что популярный овощ неожиданно упал в цене аж на 10%. Главным фактором удешевления эксперты называют увеличение на рынке предложения "некондиционной" моркови.

Больше экономических новостей:

Что такое Национальный банк Украины? Национальный банк Украины (НБУ) - центральный банк Украины, особый центральный орган государственного управления, который является эмиссионным центром, проводит единую государственную политику в области денежного обращения, кредита, укрепления денежной единицы Украины - гривны. Также регулирует и надзирает за деятельностью коммерческих банков в Украине и небанковских финансовых учреждений, сообщает "Википедия".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред