Фермеры распродают запасы: популярный овощ неожиданно упал в цене аж на 10%

Коротко:
- Как меняются цены на морковь в Украине
- Стоит ли ждать еще большего снижения цен на морковь
На украинском рынке наблюдается существенное снижение стоимости моркови. По данным портала EastFruit, на этой неделе фермеры предлагают овощ в среднем на 10% дешевле, чем в конце прошлой недели. Текущая стоимость продукции колеблется в пределах 25-32 грн/кг ($0,60-0,77/кг).
Главным фактором удешевления эксперты называют увеличение на рынке предложения "некондиционной" моркови. Из-за теплой зимы качество продукции в хранилищах мелких хозяйств ухудшается, заставляя фермеров активнее распродавать запасы.
В то же время производители, которые имеют морковь высокого качества и не сталкиваются с проблемами хранения, наоборот, приостановили продажу своей продукции.
Несмотря на снижение цен, морковь в Украине остается примерно втрое дороже, чем в этот период прошлого года. При этом специалисты не прогнозируют дальнейшего удешевления из-за относительно невысокой торговой активности в этом сегменте рынка.
Актуальные цены на морковь в украинских супермаркетах:
- Auchan - 43,70 грн/кг
- АТБ - 35,89 грн/кг
- Сильпо - от 39,50 грн/кг
Цены на продукты в Украине - что известно
Как сообщал Главред, цены на помидоры и огурцы в Украине снова вырастут. Важным фактором в этом вопросе является дальнейший рост инфляции, которая уже превысила 13,5%.
Кроме этого, известный продукт в Украине неожиданно стал дефицитом. По данным экспертов, тепличные помидоры колеблются в пределах 85-95 грн/кг ($2,05-2,29/кг). Это аж на 13% выше, чем на прошлой неделе.
Рост цен также повлиял и на зерновые культуры, в том числе хлеб и муку. В 2024 году хлеб подорожал более чем на 20% и эта тенденция продолжается.
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