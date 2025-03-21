Фермеры распродают запасы: популярный овощ неожиданно упал в цене аж на 10%

Из-за довольно теплой зимы качество продукции в хранилищах мелких хозяйств ухудшается, объясняют фермеры.

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Рекордное удешевление моркови происходит на рынке Украины / Колаж: Главред, фото: pixabay.com, ua.depositphotos.com

Коротко:

Как меняются цены на морковь в Украине

Стоит ли ждать еще большего снижения цен на морковь

На украинском рынке наблюдается существенное снижение стоимости моркови. По данным портала EastFruit, на этой неделе фермеры предлагают овощ в среднем на 10% дешевле, чем в конце прошлой недели. Текущая стоимость продукции колеблется в пределах 25-32 грн/кг ($0,60-0,77/кг).

Главным фактором удешевления эксперты называют увеличение на рынке предложения "некондиционной" моркови. Из-за теплой зимы качество продукции в хранилищах мелких хозяйств ухудшается, заставляя фермеров активнее распродавать запасы.

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Почему растут цены на продукты в Украине / Главред - инфографика

В то же время производители, которые имеют морковь высокого качества и не сталкиваются с проблемами хранения, наоборот, приостановили продажу своей продукции.

Несмотря на снижение цен, морковь в Украине остается примерно втрое дороже, чем в этот период прошлого года. При этом специалисты не прогнозируют дальнейшего удешевления из-за относительно невысокой торговой активности в этом сегменте рынка.

Актуальные цены на морковь в украинских супермаркетах:

Auchan - 43,70 грн/кг

АТБ - 35,89 грн/кг

Сильпо - от 39,50 грн/кг

Цены на продукты в Украине - что известно

Как сообщал Главред, цены на помидоры и огурцы в Украине снова вырастут. Важным фактором в этом вопросе является дальнейший рост инфляции, которая уже превысила 13,5%.

Кроме этого, известный продукт в Украине неожиданно стал дефицитом. По данным экспертов, тепличные помидоры колеблются в пределах 85-95 грн/кг ($2,05-2,29/кг). Это аж на 13% выше, чем на прошлой неделе.

Рост цен также повлиял и на зерновые культуры, в том числе хлеб и муку. В 2024 году хлеб подорожал более чем на 20% и эта тенденция продолжается.

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