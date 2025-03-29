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Теперь деньги получать значительно легче: Кабмин упростил процедуру для пенсионеров

Даяна Швец
29 марта 2025, 01:00
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Правительство устранило бессмысленные бюрократические преграды.
Теперь деньги получать значительно легче: Кабмин упростил процедуру для пенсионеров
Что нужно для сохранения выплат/ коллаж Главред, фото УНИАН

Главное:

  • Как получить пенсию за границей или на оккупированной территории
  • Почему теперь украинцы за границей смогут получать пенсии проще

Кабинет Министров Украины ввел единые правила для начисления пенсий пожилым людям, которые являются внутренне перемещенными лицами (ВПЛ), проживают за рубежом или находятся на временно оккупированных территориях. В то же время, для получения выплат им необходимо соблюдать дополнительные требования.

Изменения произошли из-за сложностей, с которыми сталкивались пенсионеры этих категорий при получении средств. В Министерстве социальной политики объяснили, что нововведения направлены на создание равных условий для всех граждан.

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"Для урегулирования ситуации Правительство приняло изменения, которые устанавливают единые условия выплаты пенсий для всех граждан Украины, независимо от их местонахождения: в Украине, на ВОТ или за рубежом", - говорится в сообщении.

Теперь пенсии можно получать на счета любого украинского банка, а не только в Ощадбанке, как это было раньше.

Для пенсионеров, которые временно находятся за границей или на оккупированных территориях, действуют специальные условия:

  • Чтобы сохранить право на выплаты, они должны ежегодно проходить физическую идентификацию до 31 декабря.
  • Те, кто остался в оккупации, могут вместо идентификации осуществлять хотя бы одну финансовую операцию на своем счете каждые шесть месяцев.
Какие документы необходимо подать для выхода на пенсию
Какие документы необходимо подать для выхода на пенсию / Главред - инфографика

Пенсии в Украине - что известно

Как сообщал Главред, с 1 марта 2025 года в Украине провели ежегодное повышение пенсий - более 10 миллионов пожилых людей, получили повышенные выплаты примерно на 11,5%.

Пресс-служба Пенсионного фонда Украины объяснила, кому ждать особой прибавки к пенсии. В целом 629 тысяч пенсионеров определенной категории получат повышенные выплаты.

Однако некоторые пенсионеры получат меньшие пенсии после индексации. Все дело в том, что учитывается не только дополнительный стаж, но и уровень заработка.

Больше экономических новостей:

Что за ведомство Минсоцполитики?

Министерство социальной политики Украины (рус. Министерство социальной политики Украины) - государственный орган исполнительной власти Украины, работающий в сфере социальной политики, общеобязательного государственного социального и пенсионного страхования, волонтерской деятельности, по вопросам семьи и детей, оздоровления и отдыха детей, усыновления и защиты прав детей, предотвращения насилия в семье, противодействия торговле людьми, а также защиты прав депортированных по национальному признаку лиц, вернувшихся в Украину, обеспечения равных прав и возможностей для

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