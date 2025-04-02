Штраф от 17000 до 85000 грн: в налоговой объяснили, за что будут наказывать сильнее

О чем речь:
- ГНС начала активно отслеживать онлайн-продажи и денежные переводы.
- Выявлены десятки тысяч нарушителей - иногда количество переводов на одного человека достигало сотен.
- Украинцев призывают к легализации и соблюдению закона.
С 1 марта 2025 года Государственная налоговая служба Украины на постоянной основе идентифицирует граждан и налогоплательщиков, осуществляющих продажу товаров через Интернет и получающих денежные переводы за него, объясняется в публикации ГНСУ.
Стоит указать, что согласно Кодексу Украины об административных правонарушениях, если физическое или юридическое лицо ведет предпринимательскую деятельность без надлежащей регистрации, ему может грозить штраф в размере от 17000 до 85000 гривен с конфискацией товара и денежных средств.
Теперь ГНС будет получать информацию из Системы учета данных РРО о:
- гражданах, которые систематически получают средства на собственные счета за проданные товары, то есть фактически занимаются предпринимательской деятельностью без государственной регистрации;
- физических лицах - предпринимателях, которые также получают средства на свои счета, при этом не имеют зарегистрированных РРО/ПРРО, таким образом нарушая требования в части порядка проведения расчетов и т.д.
Такие нововведения ГНС имеют целью профилактику и предупреждение нарушений у налогоплательщиков и граждан из-за неправильной организации хозяйственных операций. Также в органе отметили, что не имеют целью только применение финансовых (штрафных) санкций.
"Только за первые 20 дней марта ГНС идентифицировала десятки тысяч налогоплательщиков и граждан, которые систематически получают средства на собственные счета. В отдельных случаях количество переводов на одно лицо достигает сотен транзакций, при этом отсутствует государственная регистрация или использование РРО/ПРРО", - говорится в заявлении.
Государственная налоговая служба выступила к гражданам и предпринимателям, которые продают товары через Сеть с тремя призывами:
- официально зарегистрироваться как субъект хозяйствования;
- осуществлять расчеты через надлежащим образом зарегистрированные РРО/ПРРО;
- соблюдать налоговое законодательство, чтобы избежать финансовой и административной ответственности в будущем.
За что штрафуют в Украине - последние детали
Недавно Главред рассказывал, что грозит водителям и пассажирам в 2025 году за непристегнутый ремень в авто. Штраф накладывается на водителя и каждого непристегнутого пассажира отдельно, что может значительно увеличить общую сумму штрафа в зависимости от количества нарушителей в транспортном средстве.
В то же время полицейским запретили штрафовать водителей за превышение скорости, если на улице непогода. Дело в том, что погодные условия могут повлиять на точность измерений.
В свою очередь адвокат Вадим Володарский ответил, будут ли штрафовать за благодарность "аварийкой". По его словам, в новостях, которые публикуют СМИ, часто ссылаются на часть 2 статьи 122 КоАП Украины.
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Что такое Государственная налоговая служба Украины?
Государственная налоговая служба Украины - центральный орган исполнительной власти в сфере налогов в Украине, сообщает "Википедия".
Служба реализует:
- государственную налоговую политику;
- государственную политику по администрированию единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование;
- государственную политику в сфере борьбы с правонарушениями при применении налогового законодательства, а также законодательства по вопросам уплаты единого взноса.
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