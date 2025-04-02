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Штраф от 17000 до 85000 грн: в налоговой объяснили, за что будут наказывать сильнее

Даяна Швец
2 апреля 2025, 13:24
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У мер налогового контроля появился новый инструмент.
покупки, шопинг, деньги
ГНС призывает онлайн-продавцов официально регистрироваться / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

О чем речь:

  • ГНС начала активно отслеживать онлайн-продажи и денежные переводы.
  • Выявлены десятки тысяч нарушителей - иногда количество переводов на одного человека достигало сотен.
  • Украинцев призывают к легализации и соблюдению закона.

С 1 марта 2025 года Государственная налоговая служба Украины на постоянной основе идентифицирует граждан и налогоплательщиков, осуществляющих продажу товаров через Интернет и получающих денежные переводы за него, объясняется в публикации ГНСУ.

Стоит указать, что согласно Кодексу Украины об административных правонарушениях, если физическое или юридическое лицо ведет предпринимательскую деятельность без надлежащей регистрации, ему может грозить штраф в размере от 17000 до 85000 гривен с конфискацией товара и денежных средств.

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Теперь ГНС будет получать информацию из Системы учета данных РРО о:

  • гражданах, которые систематически получают средства на собственные счета за проданные товары, то есть фактически занимаются предпринимательской деятельностью без государственной регистрации;
  • физических лицах - предпринимателях, которые также получают средства на свои счета, при этом не имеют зарегистрированных РРО/ПРРО, таким образом нарушая требования в части порядка проведения расчетов и т.д.

Такие нововведения ГНС имеют целью профилактику и предупреждение нарушений у налогоплательщиков и граждан из-за неправильной организации хозяйственных операций. Также в органе отметили, что не имеют целью только применение финансовых (штрафных) санкций.

"Только за первые 20 дней марта ГНС идентифицировала десятки тысяч налогоплательщиков и граждан, которые систематически получают средства на собственные счета. В отдельных случаях количество переводов на одно лицо достигает сотен транзакций, при этом отсутствует государственная регистрация или использование РРО/ПРРО", - говорится в заявлении.

Государственная налоговая служба выступила к гражданам и предпринимателям, которые продают товары через Сеть с тремя призывами:

  • официально зарегистрироваться как субъект хозяйствования;
  • осуществлять расчеты через надлежащим образом зарегистрированные РРО/ПРРО;
  • соблюдать налоговое законодательство, чтобы избежать финансовой и административной ответственности в будущем.

За что штрафуют в Украине - последние детали

Недавно Главред рассказывал, что грозит водителям и пассажирам в 2025 году за непристегнутый ремень в авто. Штраф накладывается на водителя и каждого непристегнутого пассажира отдельно, что может значительно увеличить общую сумму штрафа в зависимости от количества нарушителей в транспортном средстве.

В то же время полицейским запретили штрафовать водителей за превышение скорости, если на улице непогода. Дело в том, что погодные условия могут повлиять на точность измерений.

В свою очередь адвокат Вадим Володарский ответил, будут ли штрафовать за благодарность "аварийкой". По его словам, в новостях, которые публикуют СМИ, часто ссылаются на часть 2 статьи 122 КоАП Украины.

Больше новостей о штрафах и взысканиях:

Что такое Государственная налоговая служба Украины?

Государственная налоговая служба Украины - центральный орган исполнительной власти в сфере налогов в Украине, сообщает "Википедия".

Служба реализует:

  • государственную налоговую политику;
  • государственную политику по администрированию единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование;
  • государственную политику в сфере борьбы с правонарушениями при применении налогового законодательства, а также законодательства по вопросам уплаты единого взноса.
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