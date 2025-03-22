За благодарность "аварийкой" могут оштрафовать: что нужно знать водителям

Соблюдение норм помогает поддерживать безопасность на дорогах и избегать штрафов.

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Когда аварийная сигнализация может стоить штрафа / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Вкратце:

Можно ли включать аварийную сигнализацию для благодарности

Что делать, чтобы не получить штраф за неправильное использование аварийки

В Украине могут оштрафовать водителей за неправильное использование аварийной сигнализации, в частности за ее включение в неподходящих случаях, таких как благодарность другим участникам движения, пишет Главред со ссылкой на экспертов "Фактов ICTV".

Согласно законодательству, за такое нарушение предусмотрен штраф в размере 425 грн, а если оно создает аварийную ситуацию - сумма увеличивается до 680 грн. В некоторых случаях возможно и лишение водительских прав на срок до одного года.

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Правила дорожного движения (пункт 9.9) определяют ситуации, когда водители имеют право использовать аварийную сигнализацию, среди которых:

вынужденная остановка на дороге,

остановка по требованию полиции,

ослепление фарами,

дорожно-транспортное происшествие,

буксировка авто,

высадка или посадка детей при перевозке организованных групп.

Как отмечают эксперты, использование "аварийки" для выражения благодарности другим водителям правилами не предусмотрено, поэтому может быть квалифицировано как нарушение.

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