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Всего одна фраза из уст водителя: почему за нее грозит лишение прав до 10 лет

Даяна Швец
14 марта 2025, 15:14
1291
Украинским водителям рассказали, когда могут забрать авто и заставить платить десятки тысяч гривен.
штраф, деньги, авто
Как наказывают нетрезвых за рулем / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Главное:

  • Почему не стоит отказываться от теста на алкоголь за рулем
  • Когда могут забрать авто из-за алкоголя

В Украине предусмотрены суровые наказания для водителей, которые управляют транспортным средством в нетрезвом состоянии или отвечают "нет", когда надо проходить проверку на опьянение. За такие нарушения придется уплатить значительные штрафы и даже потерять водительское удостоверение на несколько лет, сообщает издание Главред со ссылкой на экспертов ресурса "Автотема".

Согласно статье 130 Кодекса Украины об административных правонарушениях, если водитель задержан с признаками алкогольного или наркотического опьянения, он обязан пройти соответствующее освидетельствование. Отказ от тестирования приравнивается к факту управления в состоянии опьянения и влечет за собой аналогичное наказание.

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Первое нарушение предусматривает:

  • штраф в размере 17 000 грн
  • лишение водительских прав на один год

За повторное нарушение:

  • сумма штрафа увеличивается до 34 000 грн
  • права изымают на три года

Если водитель в третий раз совершает аналогичное правонарушение:

  • штраф возрастает до 51 000 грн
  • лишение прав длится 10 лет

Кроме того, в случае систематических нарушений суд может принять решение об изъятии транспортного средства или административном аресте на срок до 15 суток.

"Такие жесткие меры призваны предотвратить манипуляции, когда водители пытаются избежать ответственности, просто отказываясь от тестирования. Согласно закону, в таких случаях правоохранители имеют основания считать человека за рулем нетрезвым и накладывать предусмотренное законом наказание", - говорят эксперты.

Также рассказывалось, за какое нарушение будут наказывать строже - от штрафа в 2500 грн до лишения прав.

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Что за издание - "Автотема"?

"Автотема" - это украинское информационное издание, которое специализируется на новостях, обзорах и советах, связанных с автомобильной тематикой. Оно охватывает широкий спектр тем, включая новинки автопрома, правила дорожного движения, штрафы, технические аспекты эксплуатации автомобилей, а также аналитику рынка транспортных средств. Издание активно освещает изменения в законодательстве, которые касаются водителей, и предоставляет полезные рекомендации для автовладельцев.

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