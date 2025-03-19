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Тариф на газ может резко вырасти уже летом: эксперт назвал новую цену

Руслана Заклинская
19 марта 2025, 22:41
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Причина повышения тарифа на газ - необходимость обеспечения стабильного прохождения отопительного сезона 2025/2026.
Тариф на газ может резко вырасти уже летом: эксперт назвал новую цену
Сколько украинцам придется платить за газ уже летом / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, ua.depositphotos.com

Ключевые тезисы Попенко:

  • Стоимость газа в Украине могут повысить летом
  • Тариф может вырасти до 9,5-10 грн за кубометр
  • Изменить цены на газ нужно для обеспечения бесперебойного отопительного сезона

Тарифы на газ в Украине могут вырасти уже летом 2025 года. Новая цена на газ для потребителей может вырасти до 9,5-10 грн за кубометр. Об этом рассказал председатель Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко в эфире программы "Вечер.LIVE".

По словам Попенко, для надежного прохождения отопительного сезона 2025/2026 годов Украине необходимо приобрести дополнительно 3-4 млрд кубометров газа. В то же время цены на международном рынке остаются высокими - ориентировочно 500 долларов за тысячу кубометров.

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Кроме того, обеспечить внутренний рынок газом собственной добычи становится все сложнее из-за войны. Российские войска систематически атакуют газораспределительную инфраструктуру в разных регионах Украины. Наиболее пострадали объекты в Днепропетровской, Сумской, Запорожской и Тернопольской областях.

"На восстановление объектов газовой инфраструктуры, в отличие от энергетической, нужно полгода-год. Разрушение объектов приведет к тому, что нам не удастся подготовиться к новому отопительному сезону", - отметил Попенко.

К тому же, как отметил эксперт, из-за войны Украина потеряла часть государственной и частной газодобычи, что также влияет на ситуацию.

Насколько вырастет тариф

По прогнозу Попенко, новый такиф на газ для потребителей может вырасти до 9,5-10 грн за кубометр. Тариф могут пересмотрят летом 2025 года, поскольку в этот период повышение будет менее ощутимым для домохозяйств.

"Это такой период, когда повышение тарифа не сильно повлияет на кошельки украинцев. В сельской местности, например, украинцы очень мало газа потребляют летом. Наибольшее потребление происходит в отопительный сезон, когда одно домохозяйство потребляет до 500 куб. метров газа в среднем. Поэтому как раз летом это не будет так заметно", - пояснил он.

Тарифы в Украине - новости по теме

Как сообщал Главред, в Украине пока нет официальных планов по повышению тарифов на жилищно-коммунальные услуги, однако часть из них остаются неизменными с 2021 года, заявил глава комитета ВР по вопросам ТЭК Андрей Герус.

Энергетический эксперт Александр Харченко заявил, что Украине необходимо перейти к реальным рыночным тарифам, одновременно обеспечив адресные субсидии для уязвимых категорий населения. Бизнес уже платит рыночную цену, но тарифы для населения остаются искусственно заниженными.

Кроме этого, в Украине ожидается повышение тарифов на водоснабжение и водоотвод в два этапа - с 1 апреля и 1 июля 2025 года. С 1 апреля вода будет стоить 17,57 грн/куб. м, водоотвод - 16,41 грн (вместе с НДС - 40,78 грн/куб. м).

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Кто такой Олег Попенко

Эксперт по вопросам ЖКХ. Основатель и глава Союза потребителей коммунальных услуг. Работал главой комитета ЖКХ, благоустройства, экологии и охраны окружающей среды в Общественном совете при КГГА. Работал советником заместителя городского головы в КГГА.

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