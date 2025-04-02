В Украине могут вырасти цены на газ: в чем причина

Украина имеет рекордно низкие запасы собственного природного газа.

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По каким причинам цена на газ для населения может вырасти / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Когда в Украине может вырасти цена на газ

Сколько стоит куб газа в Украине

Цены на газ в Украине могут вырасти из-за рекордно низких запасов в подземных хранилищах газа. Об этом заявил народный депутат Алексей Кучеренко в эфире КИЕВ24.

Он предположил, что из-за импорта газа может и расти цена, а Нафтогаз будет вводить повышение тарифов.

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При этом он заверил, что стоимость газа для населения останется неизменными вплоть до октября.

"До октября повышения цен на газ - не будет...Мораторий именно на цену на газ для населения, он существует. Если бы не было в законе моратория, я бы сейчас сказал, что абсолютно возможен вариант о повышении цены на газ", - рассказал Кучеренко.

Напомним, сейчас стоимость газа остается неизменной - 7,96 тыс. грн за тысячу кубометров (с НДС).

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Недавно председатель Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко заявил, что тарифы на газ в Украине могут увеличиться уже летом 2025 года. Новая цена на газ для потребителей может вырасти до 9,5-10 грн за кубометр.

Как писал Главред, также обсуждался вопрос о возможном росте цен на электроэнергию. К сожалению, ситуация для населения остается сложной и не дает оснований для оптимистических прогнозов.

Напомним, в Украине за последний год значительно выросли цены на жилищно-коммунальные услуги. Больше всего подорожала электроэнергия - стоимость увеличилась на 63,6%. Также выросли цены на вывоз бытовых отходов, за водоснабжение, за канализацию, за содержание и ремонт жилья и за услугу по управлению многоквартирными домами.

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Кто такой Алексей Кучеренко Алексей Кучеренко - украинский политик. Министр по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Украины во втором правительстве Юлии Тимошенко. Народный депутат Верховной Рады Украины III (беспартийный), V (Блок "Наша Украина"), VI (Наша Украина - Народная самооборона), IX (Батькивщина) созывов. Председатель Запорожской облгосадминистрации в 2000-2001 годах. С 2007 года возглавляет всеукраинскую общественную организацию "Союз собственников жилья Украины", пишет Википедия.

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