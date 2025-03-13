В Украине подорожала коммуналка: за что украинцам нужно платить больше

Некоторые услуги еще остались на прежнем уровне.

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Поднятие цен на коммунальные услуги / коллаж: Главред, фото: pixabay.com, УНИАН

Кратко:

Цены на некоторые жилищно-коммунальные услуги выросли

Больше всего выросла в цене электроэнергия

За последний год тарифы на коммунальные услуги в целом увеличились на 19,3%

В Украине за последний год значительно выросли цены на жилищно-коммунальные услуги. Об этом сообщили в Государственной службе статистики.

Отмечается, что больше всего выросла в цене электроэнергия - стоимость увеличилась на 63,6%.

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Согласно данным ведомства, с февраля прошлого года до февраля 2025 года тарифы на коммунальные услуги в целом увеличились на 19,3%. Кроме электроэнергии, также подорожали:

на 10,7% - за вывоз бытовых отходов;

на 9,6% - за услугу по управлению многоквартирными домами;

на 3,5% - за содержание и ремонт жилья;

на 0,7% - за водоснабжение;

на 0,6% - за канализацию.

В то же время, стоимость ряда других услуг осталась на прежнем уровне. Речь идет о природном газе, горячей воде и отоплении.

Тарифы - последние новости Украины

Напомним, как сообщал Главред, в Украине снова могут вырасти тарифы на водоснабжение и водоотведение. Ожидается, что цены повысят в два этапа, начиная с 1 апреля 2025 года.

Премьер-министр Денис Шмыгаль говорил, что в ближайшее время в Украине не будут повышать коммунальные тарифы на электроэнергию. Изменений не будет и после окончания отопительного сезона, намеченного на 30 апреля.

В то же время, в Минэнерго сообщили, что некоторые украинцы смогут платить меньше за электроэнергию. Речь идет о тарифах на свет в отопительный сезон.

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