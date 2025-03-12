Доллар рванул вверх, евро обвалился: НБУ установил новый курс валют

Вы узнаете:
- Каким будет курс валют в Украине 13 марта
- Что происходит с валютой на межбанке и наличном рынке
Национальный банк Украины повысил курс доллара на 13 марта. Американская валюта продолжает дорожать третий день подряд. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.
Официальный курс доллара к гривне на четверг, 13 марта, установили на уровне 41,51 грн/долл. Гривня ослабла на 10 копеек по сравнению с предыдущим днем.
В отличие от доллара, европейская валюта подешевела на 5 копеек. Официальный курс евро на 13 марта составляет 45,16 грн/евро.
По состоянию на 16:00 котировки гривни на межбанковском валютном рынке были такими:
- Доллар США - 41,54-41,57 грн/долл. (покупка/продажа).
- Евро - 45,20-45,22 грн/евро.
По сравнению с закрытием предыдущего дня, доллар на межбанке подорожал на 11 копеек.
На наличном рынке наблюдается дальнейший рост курса американской валюты. В частности, доллар подорожал еще на 15 копеек и торгуется на уровне 41,70 грн/долл.
Курс валют в Украине - последние новости
Напомним, НБУ, вероятно, будет вынужден постепенно ослаблять гривну до 45 грн/долл. до конца года, прогнозирует аналитик Алексей Козырев. По его оценкам, среднегодовой курс составит около 43 грн/долл., а евро может вырасти до 46,35-48 грн/евро.
Также, по прогнозу банкира Тараса Лесового, до 16 марта курс доллара будет держаться в пределах 41,4-42 грн/долл. как на межбанке, так и на наличном рынке. Соответственно, 100 долларов будут стоить 4140-4200 грн.
Как сообщал Главред, эксперты прогнозируют дальнейшее удешевление доллара или его стабилизацию на уровне 41,70-41,80 грн/доллар. В то же время НБУ может способствовать небольшой девальвации гривны.
Читайте также:
- Платить придется вдвое больше: тарифы на воду в Украине вырастут
- В Украине взлетели цены: в НБУ рассказали, насколько подорожали продукты
- Цены на сигареты в Украине взлетят уже в апреле: сколько придется платить
Что такое Национальный банк Украины?
Национальный банк Украины (НБУ) - центральный банк Украины, особый центральный орган государственного управления, который является эмиссионным центром, проводит единую государственную политику в области денежного обращения, кредита, укрепления денежной единицы Украины - гривны. Также регулирует и надзирает за деятельностью коммерческих банков в Украине и небанковских финансовых учреждений, сообщает "Википедия".
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред