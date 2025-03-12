Доллар рванул вверх, евро обвалился: НБУ установил новый курс валют

Американская валюта дорожает третий день подряд.

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Курс валют в Украине / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, ua.depositphotos.com

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Каким будет курс валют в Украине 13 марта

Что происходит с валютой на межбанке и наличном рынке

Национальный банк Украины повысил курс доллара на 13 марта. Американская валюта продолжает дорожать третий день подряд. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс доллара к гривне на четверг, 13 марта, установили на уровне 41,51 грн/долл. Гривня ослабла на 10 копеек по сравнению с предыдущим днем.

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В отличие от доллара, европейская валюта подешевела на 5 копеек. Официальный курс евро на 13 марта составляет 45,16 грн/евро.

По состоянию на 16:00 котировки гривни на межбанковском валютном рынке были такими:

Доллар США - 41,54-41,57 грн/долл. (покупка/продажа).

Евро - 45,20-45,22 грн/евро.

По сравнению с закрытием предыдущего дня, доллар на межбанке подорожал на 11 копеек.

На наличном рынке наблюдается дальнейший рост курса американской валюты. В частности, доллар подорожал еще на 15 копеек и торгуется на уровне 41,70 грн/долл.

Курс доллара / Инфографика: Главред

Курс валют в Украине - последние новости

Напомним, НБУ, вероятно, будет вынужден постепенно ослаблять гривну до 45 грн/долл. до конца года, прогнозирует аналитик Алексей Козырев. По его оценкам, среднегодовой курс составит около 43 грн/долл., а евро может вырасти до 46,35-48 грн/евро.

Также, по прогнозу банкира Тараса Лесового, до 16 марта курс доллара будет держаться в пределах 41,4-42 грн/долл. как на межбанке, так и на наличном рынке. Соответственно, 100 долларов будут стоить 4140-4200 грн.

Как сообщал Главред, эксперты прогнозируют дальнейшее удешевление доллара или его стабилизацию на уровне 41,70-41,80 грн/доллар. В то же время НБУ может способствовать небольшой девальвации гривны.

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Что такое Национальный банк Украины? Национальный банк Украины (НБУ) - центральный банк Украины, особый центральный орган государственного управления, который является эмиссионным центром, проводит единую государственную политику в области денежного обращения, кредита, укрепления денежной единицы Украины - гривны. Также регулирует и надзирает за деятельностью коммерческих банков в Украине и небанковских финансовых учреждений, сообщает "Википедия".

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