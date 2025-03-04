В одной стране уже дефицит: ждать ли украинцам роста цен на популярный продукт

Кратко:
- В Польше фиксируется дефицит яиц
- Украина может увеличить поставки яиц в эту страну
- Сейчас увеличение цен на яйца в Украине не ожидается
В Польше бушует птичий грипп, что привело к дефициту яиц. Об этом сообщил аналитик ассоциации Украинский клуб аграрного бизнеса Максим Гопка в комментарии УНИАН.
В частности, он сказал, стоит ли ждать украинцам подорожания популярного продукта.
"Увеличение поставок яиц украинскими производителями в Польшу - это возможный вариант, поскольку Украина является крупнейшим экспортером яиц в Европейский Союз. На втором месте по объемам экспорта в ЕС идет Великобритания, а на третьем располагается Аргентина. Если на польском внутреннем рынке возникнут более масштабные проблемы с яйцами, то Польша может увеличить объемы поставок этого продукта из Украины, чтобы стабилизировать ситуацию, но это еще будет зависеть от внутренней политики Польши", - сказал он.
В то же время, по его словам, сейчас значительного поднятия цен на яйца в Украине не ожидается.
"Если наша страна будет иметь нормальные торговые отношения со странами-партнерами и сможет удовлетворить их потребности в яйцах, то это повлечет активизацию экспорта, и возможно краткосрочное несущественное повышение цены. Серьезный рост цен на яйца в Украине в ближайшее время не ожидается. Сейчас поголовье кур в нашей стране такое же, как в прошлом году, и с наступлением тепла способность производства яиц на птицефабриках увеличится", - считает Гопка.
Эксперт также назвал факторы, которые могут повлиять на стоимость яиц в Украине:
- внешнеэкономическая деятельность;
- стоимость кормов;
- увеличение спроса в преддверии Пасхи.
Цены на продукты в Украине - последние новости
Напомним, как сообщал Главред, на украинском рынке фиксируется постепенное снижение цен на тепличные огурцы. Главная причина - увеличение предложения продукта.
В то же время, в Украине подорожала морковь. Овощ реализовывают по цене 27-34 грн/кг, что в среднем на 10% больше, чем на прошлой неделе.
Кроме того, в Украине в начале 2025 года началось аномальное подорожание подсолнечного масла. Причина роста цены на этот популярный продукт кроется в том, что выросли стоимость семян и мировой спрос.
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Кто такой Максим Гопка
Максим Гопка - аналитик, который работает в Украинском клубе аграрного бизнеса. Он специализируется на исследованиях в сфере аграрного сектора, анализе рынков и трендов в аграрной экономике Украины.
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