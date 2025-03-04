В одной стране уже дефицит: ждать ли украинцам роста цен на популярный продукт

Есть три фактора, которые могут повлиять на стоимость яиц в Украине.

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Цены на яйца в Украине / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Кратко:

В Польше фиксируется дефицит яиц

Украина может увеличить поставки яиц в эту страну

Сейчас увеличение цен на яйца в Украине не ожидается

В Польше бушует птичий грипп, что привело к дефициту яиц. Об этом сообщил аналитик ассоциации Украинский клуб аграрного бизнеса Максим Гопка в комментарии УНИАН.

В частности, он сказал, стоит ли ждать украинцам подорожания популярного продукта.

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"Увеличение поставок яиц украинскими производителями в Польшу - это возможный вариант, поскольку Украина является крупнейшим экспортером яиц в Европейский Союз. На втором месте по объемам экспорта в ЕС идет Великобритания, а на третьем располагается Аргентина. Если на польском внутреннем рынке возникнут более масштабные проблемы с яйцами, то Польша может увеличить объемы поставок этого продукта из Украины, чтобы стабилизировать ситуацию, но это еще будет зависеть от внутренней политики Польши", - сказал он.

В то же время, по его словам, сейчас значительного поднятия цен на яйца в Украине не ожидается.

"Если наша страна будет иметь нормальные торговые отношения со странами-партнерами и сможет удовлетворить их потребности в яйцах, то это повлечет активизацию экспорта, и возможно краткосрочное несущественное повышение цены. Серьезный рост цен на яйца в Украине в ближайшее время не ожидается. Сейчас поголовье кур в нашей стране такое же, как в прошлом году, и с наступлением тепла способность производства яиц на птицефабриках увеличится", - считает Гопка.

Эксперт также назвал факторы, которые могут повлиять на стоимость яиц в Украине:

внешнеэкономическая деятельность;

стоимость кормов;

увеличение спроса в преддверии Пасхи.

Цены на продукты в Украине - последние новости

Напомним, как сообщал Главред, на украинском рынке фиксируется постепенное снижение цен на тепличные огурцы. Главная причина - увеличение предложения продукта.

В то же время, в Украине подорожала морковь. Овощ реализовывают по цене 27-34 грн/кг, что в среднем на 10% больше, чем на прошлой неделе.

Кроме того, в Украине в начале 2025 года началось аномальное подорожание подсолнечного масла. Причина роста цены на этот популярный продукт кроется в том, что выросли стоимость семян и мировой спрос.

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Кто такой Максим Гопка Максим Гопка - аналитик, который работает в Украинском клубе аграрного бизнеса. Он специализируется на исследованиях в сфере аграрного сектора, анализе рынков и трендов в аграрной экономике Украины.

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