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Что происходит на рынке после ссоры Зеленского и Трампа - новый курс валют

Даяна Швец
1 марта 2025, 17:54
209
Рассказываем, как валютный рынок пережил политические колебания.
Трамп, Зеленский, деньги, курс доллара
Как изменился курсы валют после политических событий / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, ОП

Ключевое:

  • Встреча Зеленского с Трампом всколыхнула рынки
  • Гривна укрепилась после перепалки Зеленского и Трампа

28 февраля 2025 года в Вашингтоне состоялась напряженная встреча между президентами США Дональдом Трампом и Украины Владимиром Зеленским, вызвавшая беспокойство инвесторов и колебания на финансовых рынках.

Однако, как ни странно, 1 марта гривна несколько укрепилась относительно доллара и евро на "черном рынке", а ситуация на валютном рынке осталась стабильной.

видео дня

По данным Минфина, курс доллара на 1 марта составил 37,91-38,42 грн (накануне - 38,05-38,53 грн), а курс евро - 41,67-41,84 грн (против 41,74-41,96 грн).

Национальный банк Украины установил официальный курс на уровне 38,0492 грн за доллар и 41,2535 грн за евро, что свидетельствует о незначительном укреплении национальной валюты.

В банковских кассах средние курсы 1 марта выглядели так:

  • Доллар: покупка - 38,00 грн, продажа - 38,50 грн (28 февраля - 38,15-38,60 грн).
  • Евро: покупка - 41,20 грн, продажа - 41,90 грн (28 февраля - 41,30-42,00 грн).

Курсы доллара в отдельных банках:

  • ПриватБанк - 38,45 грн
  • Ощадбанк - 38,60 грн

Безналичные курсы при оплате картой:

  • ПриватБанк - 38,46 грн
  • Ощадбанк - 38,55 грн
  • Monobank - 38,45 грн
Доллар США, курс доллара, инфографика Главред
Курс доллара / Инфографика: Главред

Курс валют в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, Национальный банк Украины снизил курс доллара после того, как он три дня подряд рос. По состоянию на 24 февраля официальный курс установлен на уровне 41,59 грн/долл., что на 14 копеек меньше, чем было ранее.

Финансовый аналитик Андрей Шевчишин отмечает, что значительного укрепления гривны пока ожидать не стоит, хотя пока курс остается достаточно стабильным. Он советует рассмотреть возможность покупки валюты уже сейчас, поскольку до конца года доллар может подорожать до 47 грн/долл.

Кроме того, если война продлится долгое время, курс может достичь 46 грн/долл. В то же время завершение боевых действий может способствовать усилению гривны.

Больше экономических новостей:

Что известно о долларе?

Доллар США или Американский доллар - официальная валюта Соединенных Штатов Америки и некоторых других стран. В обращении находятся монеты номиналом 1, 5, 10, 25, 50 центов и 1 доллар и банкноты в 1, 2, 5, 10, 20, 50 и 100 долларов. Правом эмиссии обладает Федеральная резервная система, которая выполняет в США функции центрального банка. Доллар США является основной резервной и самой распространенной валютой в мире. На него приходится до двух третей мировых национальных валютных запасов, сообщает Википедия.

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