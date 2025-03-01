"Наши отношения с президентом США...": Зеленский опубликовал важное обращение

Президент Украины прокомментировал коммуникацию с лидером США.

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Зеленский прокомментировал отношения со Штатами / Коллаж: Главред, фото: ОП, скрин с обращения Трампа к народу США

Главное со слов Зеленского:

Украина благодарна Соединенным Штатам за поддержку

Отношения с американским президентом - исторический союз между народами

После перепалки с президентом США Дональдом Трампом глава Украины Владимир Зеленский напомнил, что именно американский народ помог спасти украинцев во время полномасштабного вторжения Российской Федерации. В соцсети X он выразил за это благодарность.

"Мы очень благодарны Соединенным Штатам за всю поддержку. Я благодарен президенту Трампу, Конгрессу за их двустороннюю поддержку и американскому народу. Украинцы всегда ценили эту поддержку, особенно в течение этих трех лет полномасштабного вторжения", - написал президент. видео дня

Владимир Зеленский выразил стремление к прочным отношениям со Штатами.

"Американский народ помог спасти наш народ. Человек и его права - на первом месте. Мы действительно благодарны. Мы хотим только крепких отношений с Америкой, и я надеюсь, что они у нас будут", - говорит Зеленский.

Также президент Украины прокомментировал коммуникацию с лидером США.

"Наши отношения с американским президентом - это больше, чем просто связь между двумя лидерами; это исторический и прочный союз между нашими народами. Именно поэтому я всегда начинаю со слов благодарности от нашего народа к американскому народу", - говорит Зеленский.

Перепалка между Трампом и Зеленским - последние новости

Как сообщал Главред, 28 февраля президент Украины Владимир Зеленский посетил Вашингтон, чтобы встретиться с Дональдом Трампом. Во время встречи между Зеленским и вице-президентом США Джей Ди Вэнсом внезапно возникла острая перепалка, в которую вмешался и сам Трамп. После этого конфликта Зеленский был вынужден раньше запланированного покинуть Белый дом.

Позже Зеленский рассказал, что стало причиной спора с Вэнсом и Трампом. Он объяснил, что именно вызвало его возмущение во время встречи в Овальном кабинете, и добавил, что сожалеет о том, как развились события.

Одновременно в ЦПД объявили о срочных мерах, которые будут приняты после напряженной дискуссии в США. Было подчеркнуто, что Украина имеет достаточно ресурсов, чтобы продолжать борьбу.

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Кто такой Владимир Зеленский Зеленский Владимир - украинский государственный деятель, шестой и действующий Президент Украины с 20 мая 2019 года. До вступления в должность получил известность как шоумен, актер, комик, режиссер, продюсер и сценарист. Был совладельцем и художественным руководителем "Студии Квартал-95" (2003-2019) и генеральным продюсером телеканала "Интер" (2010-2012). Политическую карьеру начал в 2019 году и баллотировался на выборах президента Украины 2019 года. По итогам голосования избран Президентом Украины, сообщает Википедия.

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