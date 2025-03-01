Ждут "сложные переговоры": самолет Зеленского приземлился в Лондоне

В Великобритании состоится саммит европейских лидеров под руководством премьера Британии Кира Стармера.

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Зеленский прибыл в Лондон / Коллаж: Главред, фото: ОП, скрин с видео 5 канала

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Самолет с президентом Зеленским приземлился в аэропорту Лондон-Станстед

Зеленский и Стармер встретятся на Даунинг-стрит сегодня во второй половине дня

В столице Британии, в аэропорту "Лондон-Станстед" приземлился самолет с президентом Украины Владимиром Зеленским. Уже сегодня его ждет встреча с премьер-министром Великобритании Киром Стармером. Об этом говорится в сообщении ВВС.

Как известно, завтра в Лондоне состоится саммит европейских лидеров, который собирает премьер Британии Кир Стармер.

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"Зеленский и глава правительства Великобритании Стармер встретятся на Даунинг-стрит сегодня (1 марта - ред.), - заявил представитель премьера Великобритании.

По данным Reuters, главу Украины ждут "сложные переговоры" с лидерами Европы.

Уже завтра, в воскресенье, 2 марта, лидеры обсудят гарантии безопасности для Украины. Также целью встречи является обсуждение того, как обеспечить выполнение будущего мирного соглашения по Украине.

По словам британского премьера, такое соглашение должно включать и США. Но после спора Владимира Зеленского и Дональда Трампа относительно этого есть еще большие сомнения.

Реакция мировых лидеров на скандал в США - что известно

Как писал Главред, после перепалки между президентами в Белом доме, премьер-министр Великобритании Кир Стармер поговорил с Зеленским и Трампом. По данным западных СМИ, он сохранил "непоколебимую поддержку Украины".

Также и другие мировые лидеры массово отреагировали на ссору Зеленского и Трампа. К примеру, президент Франции Эммануэль Макрон четко заявил, что Россия - агрессор, а Украина - пострадавшая сторона.

Однако были и некоторые другие страны Европы, которые были на стороне Трампа в скандале с Зеленским. Премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что глава Штатов президент мужественно стоял за мир.

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Что известно о ресурсе ВВС? BBC - это британская общественная телерадиовещательная корпорация, которая предоставляет широкий спектр услуг, включая телевидение, радио и онлайн-контент, и является одной из крупнейших и самых влиятельных телерадиовещательных организаций в мире. BBC имеет украинскую службу, которая предоставляет новости и информацию на украинском языке.

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