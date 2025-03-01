Ждут "сложные переговоры": самолет Зеленского приземлился в Лондоне

Главное:
- Самолет с президентом Зеленским приземлился в аэропорту Лондон-Станстед
- Зеленский и Стармер встретятся на Даунинг-стрит сегодня во второй половине дня
В столице Британии, в аэропорту "Лондон-Станстед" приземлился самолет с президентом Украины Владимиром Зеленским. Уже сегодня его ждет встреча с премьер-министром Великобритании Киром Стармером. Об этом говорится в сообщении ВВС.
Как известно, завтра в Лондоне состоится саммит европейских лидеров, который собирает премьер Британии Кир Стармер.
"Зеленский и глава правительства Великобритании Стармер встретятся на Даунинг-стрит сегодня (1 марта - ред.), - заявил представитель премьера Великобритании.
По данным Reuters, главу Украины ждут "сложные переговоры" с лидерами Европы.
Уже завтра, в воскресенье, 2 марта, лидеры обсудят гарантии безопасности для Украины. Также целью встречи является обсуждение того, как обеспечить выполнение будущего мирного соглашения по Украине.
По словам британского премьера, такое соглашение должно включать и США. Но после спора Владимира Зеленского и Дональда Трампа относительно этого есть еще большие сомнения.
Реакция мировых лидеров на скандал в США - что известно
Как писал Главред, после перепалки между президентами в Белом доме, премьер-министр Великобритании Кир Стармер поговорил с Зеленским и Трампом. По данным западных СМИ, он сохранил "непоколебимую поддержку Украины".
Также и другие мировые лидеры массово отреагировали на ссору Зеленского и Трампа. К примеру, президент Франции Эммануэль Макрон четко заявил, что Россия - агрессор, а Украина - пострадавшая сторона.
Однако были и некоторые другие страны Европы, которые были на стороне Трампа в скандале с Зеленским. Премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что глава Штатов президент мужественно стоял за мир.
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Что известно о ресурсе ВВС?
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