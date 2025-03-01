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Путин может использовать конфликт Зеленского и Трампа как козырь - WSJ

Алёна Воронина
1 марта 2025, 11:51
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Больше всего конфликтом США и Украины наслаждается российский диктатор Владимир Путин.
Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Владимир Путин
Путин может использовать спор Зеленского и Трампа как козырь/ коллаж: Главред, фото: скрин, сайт Кремля

Кратко:

  • Спор Зеленского и Трампа может стать козырем для Путина
  • Больше всего конфликтом США и Украины наслаждается Путин

Противоречия между президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским могут стать козырем для российского диктатора Владимира Путина.

Российский диктатор может воспользоваться этой ситуацией, чтобы в очередной раз обвинить Украину в том, что она якобы не хочет мирного урегулирования войны. Об этом говорится в материале The Wall Street Journal.

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В то же время отмечается, что разногласия между США и Украиной ставят под угрозу важную возможность обеспечить более сильную поддержку долгосрочной обороны Украины.

Гендиректор Центра анализа европейской политики Алина Полякова отметила, что больше других конфликтом США и Украины наслаждается Путин. Она считает, что россияне могут начать быстро действовать, пока эмоции свежие, чтобы заключить соглашение о капитуляции Украины.

Однако, по словам Поляковой, пока неизвестно, насколько сорванная встреча в Белом доме нанесет ущерб планам по выработке общей стратегии переговоров между США и его европейскими союзниками.

По мнению старшего научного сотрудника аналитического центра Atlantic Council Рейчел Риццо, отношения американского и украинского президента после последних событий могут быть навсегда испорчены. Аналитик отмечает, что если в ближайшие дни ничего кардинально не изменится, то Украина будет фактически отстранена от потенциальных разговоров с Трампом и Путиным.

Американские политические обозреватели считают, что Трамп пока планирует подождать и посмотреть, что сделает украинский президент.

Спор Зеленского, Трампа и Вэнса во время встречи - что известно

Ранее Главред рассказывал все подробности скандальной встречи Зеленского и Трампа в США. Президент Украины прибыл в Вашингтон, где планировалось подписание соглашения о металлах, однако встреча закончилась неожиданно.

Зеленский жестко поссорился с Трампом и Вэнсом во время встречи. Дональд Трамп намекнул на то, что Зеленский неблагодарный и без него Украина якобы не сможет справиться.

После этого мировые лидеры массово отреагировали на ссору Зеленского и Трампа. Европа объединилась, выражая поддержку Владимиру Зеленскому и Украине.

После скандальной встречи Зеленский дал интервью Fox News. Он подчеркнул, что не считает, что сделал что-то плохое или оскорбил американского лидера Дональда Трампа во время их встречи. Также Зеленский заявил, что просто прекращение огня без гарантий безопасности не является приемлемым вариантом для Украины. На вопрос журналиста, вернулся бы он в Белый дом прямо сейчас, если бы была возможность Зеленский ответил: "нет".

Напомним, Трамп после скандала ответил, готов ли к новым переговорам с Зеленским. Трамп во время своей речи несколько раз заявил, что у Зеленского "нет карт" на руках.

После перепалки в Белом доме премьер Британии поговорил с Зеленским и Трампом. Стармер ждет украинского лидера в Лондоне. Встреча запланирована на воскресенье.

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Что такое The Wall Street Journal?

The Wall Street Journal (WSJ) - ежедневная международная англоязычная газета, ориентированная на деловые и финансовые новости. Основана 8 июля 1889 г. Чарльзом Доу, Эдвардом Джонсом и Чарльзом Бергстрессером. Одно из самых влиятельных и крупнейших американских изданий, публикующее статьи по тематике: политика, экономика, бизнес, технологии, лайф-стайл и т.д., пишет Википедия.

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Владимир Зеленский Дональд Трамп Владимир Путин Судьбоносная встреча Зеленского и Трампа
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