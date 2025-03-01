Зеленский отказался возвращаться в Белый дом к Трампу: интервью Fox News

Зеленский дал первое интервью после скандала во время переговоров в Белом доме.

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Владимир Зеленский / Фото: скриншот

Президент Украины Владимир Зеленский не считает, что сделал что-то плохое или оскорбил американского лидера Дональда Трампа во время их встречи.

Об этом президент заявил в интервью Fox News, пишет Главред.

"Мы благодарны с самого начала. Мы стратегические партнеры, не смотря на такие тяжелые разговоры. Никто не хочет остановить войну больше, чем мы. Я думаю, мы должны быть на одной стороне, и это очень важно - остановить Путина. Я думаю, этот диалог должен был раньше, чтобы понимать, где мы есть", - отметил президент.

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Журналист спросил, хочет ли Зеленский извиниться перед Трампом и народом США, на что Зеленский ответил:

"Я уважаю президента и народ США, но я не уверен, что мы сделали что-то плохое. Мы партнеры, мы очень близкие партнеры, и мы должны быть честными".

Также Зеленский заявил, что просто прекращение огня без гарантий безопасности не является приемлемым вариантом для Украины.

"Украина хочет мира и будет иметь дипломатию и переговоры. Но я говорил, что нам нужен честный мир. Мы готовы к миру, но мы должны быть в сильной позиции. Мы должны быть уверены, что наша армия сильна, а наши союзники рядом с нами", - заявил президент.

На вопрос журналиста, вернулся ли он в Белый дом прямо сейчас, если бы была возможность Зеленский ответил: "нет".

Также президент ответил, что не знает, был ли конфликт в Белом доме заранее спланирован.

Отвечая на вопрос, что он планирует делать дальше, Зеленский заявил:

"США хотели этой сделки. Мы тоже не против. Эта сделка готовилась несколько недель, я думаю, что страны должны ее подписать. Это могут сделать министры, надо обсудить следующие шаги".

Встреча Зеленского и Трампа - что произошло в Овальном кабинете

Президент Украины Владимир Зеленский 28 февраля прибыл в Вашингтон, чтобы встретиться с Дональдом Трампом. Их совместная пресс-конференция закончилась жестким скандалом. Внезапно между Зеленским и вице-президентом США Джей Ди Вэнсом возникла перепалка, в которую влез и сам Трамп.

Президент Владимир Зеленский заявил о том, что Украина не пойдет на прекращение огня с РФ без предоставления гарантий безопасности. Глава государства напомнил о том, что ранее страна-агрессор РФ уже многократно нарушала перемирие.

Президент Украины Владимир Зеленский сделал первое заявление после того, как покинул Белый дом на фоне скандала с Дональдом Трампом и Джей Ди Вэнсом в Овальном кабинете. Он опубликовал пост в соцсети Х.

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