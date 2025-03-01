После перепалки в Белом доме: премьер Британии поговорил с Зеленским и Трампом

Кратко:
- Стармер поговорил с Трампом и Зеленским после дискуссии в Белом доме
- Премьер Британии сохранил "непоколебимую поддержку Украины"
- Зеленский в воскресенье прибудет в Великобританию с визитом
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер поговорил с президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским после жаркой дискуссии между лидерами, которая произошла в Овальном кабинете. Об этом сообщили в офисе британского премьера, передает BBC.
В заявлении Даунинг-стрит в пятницу вечером подтверждается, что премьер-министр говорил с президентами США и Украины, и что он сохранил "непоколебимую поддержку Украины".
"Премьер-министр сегодня вечером разговаривал и с президентом Трампом, и с президентом Зеленским. Он сохраняет непоколебимую поддержку Украины и делает все возможное, чтобы найти путь к длительному миру, основанному на суверенитете и безопасности Украины", - сообщил представитель британского премьера.
Известно, что в воскресенье Зеленский прибудет в Великобританию, когда Стармер будет принимать саммит европейских лидеров для обсуждения прекращения войны в Украине, которую развязала страна-агрессор Россия.
"Премьер-министр с нетерпением ждет приема международных лидеров в воскресенье, включая президента Зеленского", - добавил пресс-секретарь премьер-министра.
Перепалка в Белом доме - последние новости
Как писал Главред, 28 февраля, президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Вашингтон, чтобы встретиться с Дональдом Трампом. Их совместная пресс-конференция закончилась жестким скандалом. Внезапно между Зеленским и вице-президентом США Джей Ди Вэнсом возникла перепалка, в которую влез и сам Трамп.
Позже Зеленский досрочно покинул Белый дом после ссоры с президентом США Дональдом Трампом и вице-президентом Джей Ди Вэнсом. В то же время сам Трамп решил, что украинский президент якобы не готов к миру и заявил, что президент Украины "проявил неуважение к США".
Впоследствии Зеленский сделал первое заявление после того, как покинул Белый дом на фоне скандала с Дональдом Трампом и Джей Ди Вэнсом в Овальном кабинете. Он поблагодарил Америку за поддержку и визит. Зеленский напомнил, что Украине нужен справедливый и длительный мир, "и мы работаем именно для этого".
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Кир Стармер - что о нем известно
Сэр Кир Родни Стармер - британский юрист и политик, теневой министр по выходу из Евросоюза (2016-2020 гг.), лидер Лейбористской партии с 4 апреля 2020 года.
По мнению издания Politico, Стармер с 2020 года делал все возможное для изменения репутации Лейбористской партии как непатриотичной и уделяющей недостаточно внимания проблемам безопасности, и добился в этом заметного успеха.
Позиция теневого кабинета Стармера заключается в сохранении твердой поддержки Украины в отражении российского вторжения.
В феврале 2023 года Стармер приезжал в Киев, чтобы встретиться с президентом Владимиром Зеленским. Лидер лейбористов посетил Ирпень и Бучу, где в начале полномасштабного вторжения зверствовали российские оккупанты.
"Это невероятно видеть доказательства зверств, которые я видел сегодня утром. Фотографии мирных жителей на окраинах Киева с завязанными глазами и связанными за спиной руками. В Гааге должна быть справедливость и надлежащее возмещение в восстановлении Украины", - сказал он.
Во время своего визита Стармер заявил, что позиция Британии по Украине "останется неизменной". Британский политик выразил солидарность со страной и подчеркнул необходимость добиваться справедливости и возмещения ущерба, нанесенного российскими преступниками.
"Для этого должна быть справедливость. Должно быть правосудие в Гааге, и должно быть надлежащее возмещение в восстановлении Украины", - сказал он.
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