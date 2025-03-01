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В Белом доме сделали громкое заявление о военной помощи Украине

Марина Фурман
1 марта 2025, 09:55
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Пресс-секретарь Белого дома заявила, что американский народ "устал оплачивать счета" за Украину.
В Белом доме сделали громкое заявление о военной помощи Украине
Пресс-секретарь Белого дома сделала заявление о помощи Украине / Коллаж: Главред, фото: defense.gov, скриншот, pixabay.com

Ключевые тезисы пресс-секретаря Белого дома:

  • США больше не будут предоставлять "пустых чеков на далекую войну"
  • Приоритет Штатов - мирные переговоры, а не продолжение войны
  • Обе стороны конфликта должны быть готовы к компромиссам

Администрация президента США Дональда Трампа не будет предоставлять "пустых чеков на далекую войну". Такое заявление сделала пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт в эфире Fox News после перепалки между украинским и американскими лидерами в Овальном кабинете.

Ливитт заявила, что в приоритете у США якобы мирные переговоры, а не продолжение войны.

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"Джо Байден больше не находится в Овальном кабинете, и мы больше не собираемся просто так выписывать чеки на конфликт, уходящий далеко от нас, без реального, долгосрочного мира", - заявила Ливитт.

Кроме того, пресс-секретарь Белого дома указала на важность уступок со стороны всех участников переговоров. Она выразила мнение, что для успеха мирных переговоров необходимо, чтобы обе стороны конфликта приняли активное участие в диалоге и были готовы к компромиссам.

Она также отметила, что Зеленский фактически спровоцировал вице-президента Вэнса перед камерами.

"Как сказал президент Трамп, хорошо, что камеры работали, потому что американцы и весь мир увидели, с чем Трамп и его команда имеют дело за кулисами на переговорах с украинцами", - сказала Ливитт.

Пресс-секретарь Белого дома добавила, что американский народ "устал платить по счетам" за Украину, цитирует BBC.

"Он (президент Украины Владимир Зеленский - Главред) отказывается признать практическую реальность этой войны. Война продолжается годами, его соотечественники гибнут, а люди, которые финансируют эти усилия - американский народ - устали поддерживать войну, - сказала Левитт журналистам возле Белого дома.

Она добавляет, что Зеленский сейчас оказался в "совсем другой ситуации", чем в 2022 году, когда началась война в Украине.

"Карты не в его пользу. Они в пользу президента Трампа", - подчеркнула она, добавляя, что Трамп имеет другие приоритеты, чем последняя администрация США, и хочет прекращения войны.

"Не похоже, что Зеленский пока хочет этого", - резюмировала пресс-секретарь Белого дома.

Заявление пресс-секретаря по военной помощи Украине - смотрите видео:

В Белом доме сделали громкое заявление о военной помощи Украине

Встреча Зеленского и Трампа - что произошло в Овальном кабинете

Президент Украины Владимир Зеленский 28 февраля прибыл в Вашингтон, чтобы встретиться с Дональдом Трампом. Их совместная пресс-конференция закончилась жестким скандалом. Внезапно между Зеленским и вице-президентом США Джей Ди Вэнсом возникла перепалка, в которую влез и сам Трамп.

Президент Владимир Зеленский заявил о том, что Украина не пойдет на прекращение огня с РФ без предоставления гарантий безопасности. Глава государства напомнил о том, что ранее страна-агрессор РФ уже многократно нарушала перемирие.

Позже Зеленский рассказал, что его разозлило на встрече в Овальном кабинете. Он также отметил, что сожалеет о случившемся.

"Когда я нахожусь в США, мне большие политики США начинают говорить, что вся страна разрушена, солдаты убегают с поля боя, миллионы людей убиты. (...) Я не хочу терять наше партнерство с США. И я просто сказал, пожалуйста, будьте корректны с этими числами. Когда они говорят о миллионах потерь - это не миллионы потерь", - подчеркнул украинский лидер.

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Кто такая Кэролайн Ливитт?

Кэролайн Ливитт (род. 24 августа 1997) - американский политический советник и политик, пресс-секретарь Белого дома с января 2025 года в администрации Дональда Трампа, пишет Википедия. Ливитт стала самым молодым пресс-секретарем Белого дома в истории США. Перед назначением на эту должность была пресс-секретарем президентской кампании Дональда Трампа в 2024 году.

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