Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Политика

Трамп может прекратить всю военную помощь Украине - СМИ

Сергей Кущ
1 марта 2025, 00:39
121
Рассматривает возможность прекращения всех текущих поставок военной помощи Украине после ссоры в Белом доме.
Трамп может прекратить всю военную помощь Украине - СМИ
/ Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, facebook.com/WhiteHouse

Вы узнаете:

  • Поддержка программы по восстановлению энергосистемы Украины была прекращена на этой неделе
  • Украина может остаться без военной поддержки США

Госдеп США прекратил действие инициативы USAID по восстановлению энергосистемы Украины. Более того, Дональд Трамп может прекратить всю военную помощь Украине.

В программу по восстановлению были вложены сотни миллионов долларов, пишет NBC News.

видео дня

По данным издания, поддержка программы по восстановлению энергосистемы Украины была прекращена на этой неделе.

"Это существенно подорвет возможности администрации вести переговоры о прекращении огня и станет сигналом для России, что нам наплевать на Украину и наши прошлые инвестиции", - отметил в комментарии NBC News один из сотрудников USAID.

Он отметил, что Россия ведет против Украины "экономическую войну", но USAID играло центральную роль в том, чтобы помочь украинской экономике быть устойчивой.

"Мы оказали огромную поддержку украинскому правительству, чтобы избежать макроэкономического кризиса", - добавил сотрудник Агентства.

Кроме того, издание The Washington Post со ссылкой на представителя администрации Трампа пишет, что она рассматривает возможность прекращения всех текущих поставок военной помощи Украине после ссоры в Белом доме.

Решение, если оно будет принято, касается радаров, транспортных средств, боеприпасов и ракет, ожидающих отправки в Украину в рамках президентских полномочий.

Чиновник опроверг мнение о том, что конфронтация Трампа и Вэнса с Зеленским была преднамеренной, и отметил, что при планировании встречи были предприняты усилия, чтобы задать более позитивный тон, о чем свидетельствует отказ Трампа от обвинения Зеленского в том, что он — "диктатор".

Встреча Зеленского и Трампа - что произошло в Овальном кабинете

Президент Украины Владимир Зеленский 28 февраля прибыл в Вашингтон, чтобы встретиться с Дональдом Трампом. Их совместная пресс-конференция закончилась жестким скандалом. Внезапно между Зеленским и вице-президентом США Джей Ди Вэнсом возникла перепалка, в которую влез и сам Трамп.

Президент Владимир Зеленский заявил о том, что Украина не пойдет на прекращение огня с РФ без предоставления гарантий безопасности. Глава государства напомнил о том, что ранее страна-агрессор РФ уже многократно нарушала перемирие.

Президент Украины Владимир Зеленский сделал первое заявление после того, как покинул Белый дом на фоне скандала с Дональдом Трампом и Джей Ди Вэнсом в Овальном кабинете. Он опубликовал пост в соцсети Х.

Вам может быть интересно:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине Владимир Зеленский Дональд Трамп Судьбоносная встреча Зеленского и Трампа
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
"Это без нас": Зеленский назвал причину перепалки с Вэнсом и Трампом

"Это без нас": Зеленский назвал причину перепалки с Вэнсом и Трампом

01:34Политика
Зеленский отказался возвращаться в Белый дом к Трампу: интервью Fox News

Зеленский отказался возвращаться в Белый дом к Трампу: интервью Fox News

01:17Политика
Трамп после скандала ответил, готов ли к новым переговорам с Зеленским

Трамп после скандала ответил, готов ли к новым переговорам с Зеленским

01:02Политика
Реклама

Популярное

Ещё
"Мы с Настей закончили": Потап дал новое интервью не в Украине

"Мы с Настей закончили": Потап дал новое интервью не в Украине

"Украина не вернется к боевым действиям": Трамп сделал важные заявления

"Украина не вернется к боевым действиям": Трамп сделал важные заявления

Мощная магнитная буря в 7 баллов ударила в Украине: как она повлияет на здоровье

Мощная магнитная буря в 7 баллов ударила в Украине: как она повлияет на здоровье

Китайский гороскоп на завтра 1 марта: Быкам - разочарования, Собакам - ссоры

Китайский гороскоп на завтра 1 марта: Быкам - разочарования, Собакам - ссоры

Карта Deep State онлайн за 28 февраля: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 28 февраля: что происходит на фронте (обновляется)

Последние новости

01:34

"Это без нас": Зеленский назвал причину перепалки с Вэнсом и Трампом

01:17

Зеленский отказался возвращаться в Белый дом к Трампу: интервью Fox News

01:15

Лидерство в крови: 5 знаков Зодиака, которые обладают качествами руководителя

01:02

Трамп после скандала ответил, готов ли к новым переговорам с Зеленским

00:43

Европейская страна стала на сторону Трампа в скандале с Зеленским

Скандальная встреча Зеленского и Трампа в США: все подробностиСкандальная встреча Зеленского и Трампа в США: все подробности
00:39

Трамп может прекратить всю военную помощь Украине - СМИ

28 февраля, пятница
23:32

Карта Deep State онлайн за 28 февраля: что происходит на фронте (обновляется)

23:26

Трамп и Вэнс объявили, что они на стороне России - Болтон

23:02

"Стыдно за такое поведение": мировые лидеры массово реагируют на ссору Зеленского и ТрампаФото

Реклама
22:25

Трамп якобы выгнал Зеленского из Белого дома – СМИ узнали подробности

22:21

В Белом доме не исключают подписания с Украиной соглашения о недрах – Reuters

21:54

Доллар резко начал дешеветь: каким курс будет в марте

21:44

Знают единицы: какие функции выполняют 4 цветные кнопки на пульте

21:35

Зеленский сделал первое заявление после скандала в Белом доме

21:22

Внучка Софии Ротару впервые заговорила о секретах их семьи

21:07

Что можно приготовить из фарша и картошки: блюдо от английских лордов

21:04

Украина не согласится на прекращение огня с РФ: Зеленский назвал причину

20:47

Скандал в Овальном кабинете: что не поделили Зеленский и Трамп

20:38

"Он может вернуться, когда будет готов к миру": Зеленский досрочно покидает Белый дом

20:32

Почему выбрасывать коробку от конфет не стоит: гениальный лайфхак от эксперта

Реклама
20:27

Яйца будут идеальными: шеф-повар Гордон Рамзи раскрыл гениальный секретВидео

20:26

"Он ненавидит Путина": Трамп ответил на вопрос, на чьей он стороне в войне

20:14

В тяжелом состоянии: на российского певца-оккупанта совершено покушение

19:45

"Либо соглашаетесь, либо выходите из сделки": Зеленский жестко поссорился с Трампом и Вэнсом

19:38

Пронзительные кадры: Зеленский показал Трампу фото вернувшихся из РФ пленных

19:33

На что готовы США ради мира: Зеленский сделал заявление в Вашингтоне

19:25

"Украина не вернется к боевым действиям": Трамп сделал важные заявления

19:22

Переход на летнее время 2025 - будем ли переводить часы

19:10

Военная разведка знала о вторжении в Украину?мнение

19:07

Военная помощь и гарантии для Украины: Зеленский встретился с сенаторами США

19:02

Водителей призвали оставлять миски с солью в автомобилях на ночь: в чем причина

18:35

"Важен выход именно на тот населенный пункт": что нацелился захватить Путин

18:21

Объект ФСБ в Брянской области взлетел на воздух: подробности воздушного удара

18:18

В Украине снова выключают свет: введены аварийные графики

18:03

Весенний салат за 5 минут, для которого ничего не нужно варитьВидео

17:56

Украинцам доначислят субсидии: правительство приняло важное решение

17:48

Цены в Украине стремительно взлетят: нардеп прогнозирует инфляцию до 40%

17:39

Слушает и передает данные: 4 признака, что за вами шпионит телефон

17:38

"Путин - ублюдок, вы будете платить Украине": москвичкка жестко отчитала силовиковВидео

17:24

В Мариуполе взорвано авто с сотрудником ФСБ: партизаны раскрыли детали

Реклама
17:00

Загадка для самых гениальных: найдите лишнее животное за 3 секунды

16:57

Отсрочку от мобилизации получила еще одна категория: детали от Минобороны

16:23

Авокадо дозреет за 24 часа: эксперты признались, как быстро сделать плод мягким

16:00

Галкин показал дочь Лизу с черными волосами

16:00

Гарантии безопасности от США могут быть скрыты в тексте соглашения – Стефанчук

15:33

Армия КНДР штурмует волнами по 50 человек, ВСУ адаптировались к этой тактике - военный

15:33

Можно ли дарить на день рождения часы: ответ священникаВидео

15:31

По 2 кг с куста: эксперты раскрыли самые эффективные способы посадки картофеля

15:08

Контрудары ВСУ заставляют отступать: воины оттеснили врага возле важного города

14:57

Украинская красавица Екатерина Тышкевич: "На московских актеров ставили наши продюсеры"

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Лайфхаки и хитрости
УборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о сале
Синоптик
Магнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погоды
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Война с Россией
КрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в России
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять