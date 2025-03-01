Трамп может прекратить всю военную помощь Украине - СМИ

Рассматривает возможность прекращения всех текущих поставок военной помощи Украине после ссоры в Белом доме.

https://glavred.info/politics/tramp-mozhet-prekratit-vsyu-voennuyu-pomoshch-ukraine-smi-10643684.html Ссылка скопирована

/ Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, facebook.com/WhiteHouse

Вы узнаете:

Поддержка программы по восстановлению энергосистемы Украины была прекращена на этой неделе

Украина может остаться без военной поддержки США

Госдеп США прекратил действие инициативы USAID по восстановлению энергосистемы Украины. Более того, Дональд Трамп может прекратить всю военную помощь Украине.

В программу по восстановлению были вложены сотни миллионов долларов, пишет NBC News.

видео дня

По данным издания, поддержка программы по восстановлению энергосистемы Украины была прекращена на этой неделе.

"Это существенно подорвет возможности администрации вести переговоры о прекращении огня и станет сигналом для России, что нам наплевать на Украину и наши прошлые инвестиции", - отметил в комментарии NBC News один из сотрудников USAID.

Он отметил, что Россия ведет против Украины "экономическую войну", но USAID играло центральную роль в том, чтобы помочь украинской экономике быть устойчивой.

"Мы оказали огромную поддержку украинскому правительству, чтобы избежать макроэкономического кризиса", - добавил сотрудник Агентства.

Кроме того, издание The Washington Post со ссылкой на представителя администрации Трампа пишет, что она рассматривает возможность прекращения всех текущих поставок военной помощи Украине после ссоры в Белом доме.

Решение, если оно будет принято, касается радаров, транспортных средств, боеприпасов и ракет, ожидающих отправки в Украину в рамках президентских полномочий.

Чиновник опроверг мнение о том, что конфронтация Трампа и Вэнса с Зеленским была преднамеренной, и отметил, что при планировании встречи были предприняты усилия, чтобы задать более позитивный тон, о чем свидетельствует отказ Трампа от обвинения Зеленского в том, что он — "диктатор".

Встреча Зеленского и Трампа - что произошло в Овальном кабинете

Президент Украины Владимир Зеленский 28 февраля прибыл в Вашингтон, чтобы встретиться с Дональдом Трампом. Их совместная пресс-конференция закончилась жестким скандалом. Внезапно между Зеленским и вице-президентом США Джей Ди Вэнсом возникла перепалка, в которую влез и сам Трамп.

Президент Владимир Зеленский заявил о том, что Украина не пойдет на прекращение огня с РФ без предоставления гарантий безопасности. Глава государства напомнил о том, что ранее страна-агрессор РФ уже многократно нарушала перемирие.

Президент Украины Владимир Зеленский сделал первое заявление после того, как покинул Белый дом на фоне скандала с Дональдом Трампом и Джей Ди Вэнсом в Овальном кабинете. Он опубликовал пост в соцсети Х.

Вам может быть интересно:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред