Горело медучреждение после попадания дрона: оккупанты массированно атаковали Харьков

В результате удара повреждены медучреждение, жилые дома, торговый центр, магазины, автозаправочная станция, автосалон и другие гражданские объекты.

https://glavred.info/ukraine/gorelo-meduchrezhdenie-posle-popadaniya-drona-okkupanty-massirovanno-atakovali-harkov-10643705.html Ссылка скопирована

Оккупанты массированно атаковали Харьков/ коллаж: Главред, фото: ГСЧС Украины

Кратко:

РФ ночью массированно ударила по Харькову дронами

Один "Шахед" попал в 3-этажное здание медучреждения, вспыхнул пожар на крыше

Всего в Харькове пострадали семь человек

Российские захватчики в ночь на субботу, 1 марта, массированно атаковали Харьков. Армия страны-агрессора России запустила по областному центру не менее 8 беспилотников.

Об этом сообщил председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов. Он отметил, что российские оккупанты целились исключительно по гражданской инфраструктуре.

видео дня

В результате удара десятки домов были повреждены, на нескольких местах попаданий возникли пожары зданий и автомобилей. Из-за одного из попаданий БПЛА "Шахед" в центральной части города повреждено остекление окон в многоквартирном жилом доме, здание автосалона и гипермаркета.

Также проводилась эвакуация более 50 человек из медицинского учреждения, куда попал враг.

"В результате вражеских ударов по Харькову пятерым пострадавшим оказали медицинскую помощь на месте, без госпитализации", - отметил Синегубов.

Мэр Харькова Игорь Терехов уточнил, что из медицинского учреждения, в здание которого попали оккупанты, эвакуированы более 60 пациентов. Он отметил, что всего по городу этой ночью было нанесено 9 ударов БПЛА типа "Шахед". Также он добавил, что количество пострадавших увеличилось до семи.

Пострадали 7 человек, возникли 4 очага пожаров

В ГСЧС Украины рассказали, что сегодня ночью российские войска нанесли массированные удары по Киевскому, Шевченковскому и Новобаварскому районам Харькова, а также по Харьковскому району области.

В результате атаки были повреждены медучреждение, жилые дома, торговый центр, магазины, автозаправочная станция, автосалон и другие объекты гражданской инфраструктуры. Также в ГСЧС рассказали, что из-за атаки было повреждено здание пожарно-спасательного подразделения - выбиты окна, двери и ворота.

"Возникло четыре очага пожаров. Один из беспилотников попал в трехэтажное здание медучреждения, вызвав пожар на крыше. Совместными усилиями спасателей, полиции, медиков и волонтеров эвакуированы 64 человека, среди них - 56 пациентов и ребенок. По предварительным данным, пострадали 7 человек", - говорится в сообщении.

Дрон "Шахед"/ Инфографика: Главред

Удары РФ по Украине ракетами и дронами - последние новости

Как сообщал Главред, в ночь на 27 февраля РФ запустила по Украине 166 дронов - стало известно, сколько удалось сбить силам ПВО. Дроны сбивали в одиннадцати областях Украины.

Вечером 27 февраля россияне били "Шахедами" по Сумах. Было известно о пяти попаданиях в один район Сум. В горсовете написали, что известно о нескольких пострадавших и повреждении окон в ряде домов.

В ночь на 28 февраля РФ запустила по Украине более 200 дронов - пострадали четыре области. Вражеские дроны сбивали в пределах Харьковской, Киевской, Полтавской, Сумской, Черниговской и ряда других областей.

Читайте также:

Что такое дрон Shahed Самолёт-снаряд иранского производства с заявленной дальностью полёта до 2000 км. (по другим данным 1000 км.). Иранские дроны, под названием "Герань-2", широко используются в ходе ударов российских оккупантов по мирным городам Украины. По некоторым данным в 2023 году РФ начала применять версию дрона собственного производства, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред