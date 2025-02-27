РФ запустила по Украине 166 дронов: сколько удалось сбить силам ПВО

Дроны сбивали в одиннадцати областях Украины.

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Атаку дронов в ночь на 27 февраля отбивали в 11 областях Украины / Коллаж: Главред, фото: t.me/kyivoda, Харьковская областная прокуратура

Вы узнаете:

Сколько дронов запустили оккупанты и сколько удалось сбить

Какие области пострадали в результате атаки

В ночь на 27 февраля 2025 года российские оккупанты атаковали Украину 166 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов.

Как сообщили Воздушные силы ВСУ, 90 вражеских дронов были сбиты, 72 беспилотника-имитатора были локационно утрачены (без негативных последствий).

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Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

Силы ПВО работали в Харьковской, Полтавской, Сумской, Киевской, Черниговской, Черкасской, Винницкой, Хмельницкой, Кировоградской, Николаевской и Одесской областях.

72 вражеских беспилотника-имитатора — локационно потеряны

В результате вражеской атаки пострадали Киевщина, Черниговщина и Сумщина.

Отчет Воздушных сил / t.me/kpszsu

Последствия атаки на Киевщину

В результате российской атаки дронов ночью 27 февраля в Киевской области вспыхнул масштабный пожар на одном из промышленных объектов.

Область была под массированной атакой вражеских БПЛА. Воздушная тревога продолжалась около 7 часов.

Пострадавших среди населения нет. Последствия атаки противника фиксируются в трех районах области.

Как сообщал Главред, в ночь на 26 февраля российские оккупационные войска атаковали Украину ударными дронами. В Киевской области работали силы ПВО.

В Харькове Шахед попал в многоэтажку. В результате вспыхнул пожар.

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