РФ запустила по Украине 166 дронов: сколько удалось сбить силам ПВО

Вы узнаете:
- Сколько дронов запустили оккупанты и сколько удалось сбить
- Какие области пострадали в результате атаки
В ночь на 27 февраля 2025 года российские оккупанты атаковали Украину 166 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов.
Как сообщили Воздушные силы ВСУ, 90 вражеских дронов были сбиты, 72 беспилотника-имитатора были локационно утрачены (без негативных последствий).
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.
Силы ПВО работали в Харьковской, Полтавской, Сумской, Киевской, Черниговской, Черкасской, Винницкой, Хмельницкой, Кировоградской, Николаевской и Одесской областях.
72 вражеских беспилотника-имитатора — локационно потеряны
В результате вражеской атаки пострадали Киевщина, Черниговщина и Сумщина.
Последствия атаки на Киевщину
В результате российской атаки дронов ночью 27 февраля в Киевской области вспыхнул масштабный пожар на одном из промышленных объектов.
Область была под массированной атакой вражеских БПЛА. Воздушная тревога продолжалась около 7 часов.
Пострадавших среди населения нет. Последствия атаки противника фиксируются в трех районах области.
Как сообщал Главред, в ночь на 26 февраля российские оккупационные войска атаковали Украину ударными дронами. В Киевской области работали силы ПВО.
В Харькове Шахед попал в многоэтажку. В результате вспыхнул пожар.
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Что такое дрон Shahed
Самолёт-снаряд иранского производства с заявленной дальностью полёта до 2000 км. (по другим данным 1000 км.). Иранские дроны, под названием "Герань-2", широко используются в ходе ударов российских оккупантов по мирным городам Украины. По некоторым данным в 2023 году РФ начала применять версию дрона собственного производства, пишет Википедия.
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