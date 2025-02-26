Дроны РФ атаковали Харьков и Киевщину: вспыхнули пожары, погиб человек

Оккупанты нанесли четыре удара по Харькову. Также враг атаковал Киевщину.

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В ГосЧС рассказали о последствиях атаки на Киевщину / Коллаж: Главред, фото: ГосЧС

Кратко:

РФ атаковала Украину дронами

На Киевщине один человек погиб

Оккупанты нанесли четыре удара по Харькову

В ночь на 26 февраля российские оккупационные войска атаковали Украину ударными дронами. В Киевской области работали силы ПВО.

В Харькове Шахед попал в многоэтажку. В результате вспыхнул пожар.

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Атака на Харьковщину

Армия РФ нанесла четыре удара по Харькову. Один из беспилотников попал в многоквартирный жилой дом в Киевском районе. Два человека пострадали, у них острая реакция на стресс.

Как сообщил мэр города Игорь Терехов в комментарии Новости.LIVE, квартира, в которую попал Шахед, была нежилой, поэтому обошлось без жертв.

Жителей дома эвакуировали в специальный автобус, где они находятся на данный момент.

"Квартира сильно пострадала, сейчас происходит локализация пожара. Поврежден также третий этаж. Удар разрушил сети тепло-, электро- и водоснабжения, их временно отключили. Коммунальные службы работают", - сообщил Терехов.

Еще один из вражеских беспилотников попал в дорогу на центральной улице Сумской, повредив дорожное покрытие. Взрывная волна выбила почти все окна в соседней многоэтажке. Еще два удара зафиксировали в Киевском районе неподалеку от одного из кафе.

Шахеды - что о них известно / Инфографика: Главред

Атака на Киевщину

В результате ночной дроновой атаки на Киевскую область, один человек погиб, еще двое получили травмы.

Как сообщили в Киевской ОВА, тело погибшего было обнаружено во время ликвидации пожара двухэтажного частного дома в Бучанском районе.

Пожар ликвидирован на площади 200 кв. метров.

"В другом населенном пункте этого района девушка 2005 года рождения с раной затылочного участка головы госпитализирована в местную больницу. Мужчина 1981 года рождения получил рану правой кисти. Не госпитализирован. Обоим пострадавшим оказана вся необходимая медицинская помощь", - говорится в сообщении.

По предварительной информации в результате вражеской атаки в Бучанском районе повреждены пять частных домов, остекление квартир в четырех многоэтажных жилых домах, два гаражных помещения, три автомобиля уничтожены и 8 повреждены.

Воздушные атаки РФ на Украину - последние новости

Как сообщал Главред, в Киеве вечером 25 февраля началась работа сил и средств ПВО из-за вражеской воздушной атаки с применением беспилотников.

В ночь на 25 февраля российская оккупационная армия атаковала Украину ударными дронами. В Сумах повреждена многоэтажка, есть пострадавший.

В результате вражеской атаки на Киевщине травму получила женщина, частично разрушены частный дом и хозяйственные помещения.

Кроме того, утром 25 февраля четыре российских бомбардировщика Ту-95 МС осуществили пуски крылатых ракет из района города Энгельс Саратовской области РФ. Воздушную тревогу объявили во всей территории страны.

Вражеские крылатые ракеты долго кружили по стране, меняя курс, и были локационно потеряны в Житомирской области.

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